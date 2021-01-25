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Афганська авіація знищила вісім бойовиків "Талібану"

Афганістан, Понеділок 25 січня 2021 07:05
Афганська авіація знищила вісім бойовиків "Талібану"
Фото: Афганістан (flickr)
Автор: Даша Харченко

Внаслідок удару військової авіації на заході Афганістану було вбито вісім бойовиків руху Талібан. Як визнають афганські військові, деяким бойовикам після авіаудару вдалося втекти.

Про це повідомляє Сіньхуа.

Бойова авіація афганської армії завдала ударів по укриттю талібів в районі Бала Булук провінції Фарах на заході Афганістану, де зібралася група бойовиків, щоб розробити план нападу на силовиків у цьому районі. Внаслідок удару вісім талібів загинули на місці, ще п'ятеро отримали поранення.

Раніше стало відомо, що Сполучені Штати переглянуть мирну угоду, досягнуту з талібами при адміністрації 45-го президента Дональда Трампа. США, зокрема, планують зробити оцінку того, чи виконував Талібан свої зобов'язання щодо розриву зв'язків з терористичними групами.

Раніше США закликали американських громадян покинути територію Афганістану. В країні останнім часом фіксують збільшення терористичних атак.

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