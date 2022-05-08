ru ua
Нд, 08 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

В Афганістані розпочато перший наступ проти "Талібану" з моменту захоплення влади ісламістами

Новость на русском →
Афганістан, Неділя 08 травня 2022 06:52
В Афганістані розпочато перший наступ проти "Талібану" з моменту захоплення влади ісламістами Фото: у "Талібана" відбили північні райони в афганській Панджшерській долині (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Група афганських повстанців з "Фронту національного опору" (ФНО) на чолі з сином покійного командира антиталібського руху Ахмад Шаха Масуда оголосила про широкомасштабний військовий наступ на сили ісламістів та заявила про захоплення трьох північних районів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP.

У ФНО зазначили, що дії в Панджшерській долині були першим наступом проти "Талібану" з того часу, як той захопив владу в країні.

"Фронт" був останнім, хто чинив опір захопленню Афганістану талібами в серпні 2021 року, відступивши в ущелину Панджшера у вересні, через кілька тижнів після капітуляції урядових військ.

"З минулої ночі, коли Ахмад Масуд... наказав своїм військам почати наступ, в Панджшері були звільнені три основних райони", - заявив агентству глава відділу зовнішніх зв'язків ФНО Алі Назарі.

За його словами, була зайнята головна дорога, застави та населені пункти в цих районах, а також сили ФНО взяли в облогу талібів у відділеннях в регіоні.

"Багато бойовиків "Талібану" просили час, щоб здатися. Противник зазнав важких втрат", - додав Назарі.

У "Фронті" заявили, що наступ триватиме в 12 провінціях, де присутні їх сили, в основному на півночі країни.

Разом з тим у "Талібані" спростовують твердження ФНО і кажуть, що в, Панджшері або будь-який інший частині країни не було "військових інцидентів".

Однак жителі Панджшера розповіли журналістам, що вночі йшли запеклі бої, і люди залишають райони через бойові дії.

Місцевий командир талібів теж підтвердив, що там йшли бої з ФНО, але наголосив, що "нас не оточили та не влаштували засідку".

Панджшерська долина відома як місце опору радянським військам у 1980-х роках, а також талібам наприкінці 1990-х років під час їх першого перебування при владі.

У регіоні добре пам'ятають Ахмада Шах Масуда, відомого як "Панджшерський лев", який був убитий у вересні 2001 року "Аль-Каїдою". Його син зараз організував опір талібам разом з іншими афганськими лідерами у вигнанні.

Раніше повідомлялося, що за даними ООН, в Афганістані таліби вбили десятки чиновників, колишніх військових і людей, які працювали з міжнародним військовим контингентом після виведення військ США.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Талібан Афганистан
NEWS
Комендантська година в Україні на 9 травня: рішення по областях
Комендантська година в Україні на 9 травня: рішення по областях
DAILY
Андрій Єрмак: Ми нашою незалежністю, суверенітетом і територіями не торгуємо
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Андрій Єрмак: Ми нашою незалежністю, суверенітетом і територіями не торгуємо