В Афганістані розпочато перший наступ проти "Талібану" з моменту захоплення влади ісламістами

Група афганських повстанців з "Фронту національного опору" (ФНО) на чолі з сином покійного командира антиталібського руху Ахмад Шаха Масуда оголосила про широкомасштабний військовий наступ на сили ісламістів та заявила про захоплення трьох північних районів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP .

У ФНО зазначили, що дії в Панджшерській долині були першим наступом проти "Талібану" з того часу, як той захопив владу в країні.

"Фронт" був останнім, хто чинив опір захопленню Афганістану талібами в серпні 2021 року, відступивши в ущелину Панджшера у вересні, через кілька тижнів після капітуляції урядових військ.

"З минулої ночі, коли Ахмад Масуд... наказав своїм військам почати наступ, в Панджшері були звільнені три основних райони", - заявив агентству глава відділу зовнішніх зв'язків ФНО Алі Назарі.

За його словами, була зайнята головна дорога, застави та населені пункти в цих районах, а також сили ФНО взяли в облогу талібів у відділеннях в регіоні.

"Багато бойовиків "Талібану" просили час, щоб здатися. Противник зазнав важких втрат", - додав Назарі.

У "Фронті" заявили, що наступ триватиме в 12 провінціях, де присутні їх сили, в основному на півночі країни.

Разом з тим у "Талібані" спростовують твердження ФНО і кажуть, що в, Панджшері або будь-який інший частині країни не було "військових інцидентів".

Однак жителі Панджшера розповіли журналістам, що вночі йшли запеклі бої, і люди залишають райони через бойові дії.

Місцевий командир талібів теж підтвердив, що там йшли бої з ФНО, але наголосив, що "нас не оточили та не влаштували засідку".

Панджшерська долина відома як місце опору радянським військам у 1980-х роках, а також талібам наприкінці 1990-х років під час їх першого перебування при владі.

У регіоні добре пам'ятають Ахмада Шах Масуда, відомого як "Панджшерський лев", який був убитий у вересні 2001 року "Аль-Каїдою". Його син зараз організував опір талібам разом з іншими афганськими лідерами у вигнанні.