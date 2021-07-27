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В аеропорту Одеси утворився затор з літаків: названа причина

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Вівторок 27 липня 2021 21:57
В аеропорту Одеси утворився затор з літаків: названа причина Фото: в аеропорту Одеси утворився затор з літаків (flickr.com/138812186@N03)
Автор: РБК-Україна

У вівторок, 27 липня, в аеропорту Одеси утворився затор з літаків. Оскільки пілот літака авіакомпанії flydubai відмовився їхати по новій злітно-посадковій смузі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Думський".

Пасажирський Boeing, який прибув з Дубая, торкнувся Одеської смуги курсом 160 о 13:23. Літак звернув на руліжну доріжку і проїхав її до стику зі старою злітно-посадковою смугою. Після Екіпаж заявив, що далі рухатися не зможе через невідповідність ширини руліжної доріжки правилам авіакомпанії.

Літак SkyUp, який приземлився слідом і був посаджений на ту ж доріжку, також змушений був зупинитися через заблокований рух повітряним судном flydubai.

На місце події прибув аеродромний тягач, який виштовхав на злітну смугу спочатку літак SkyUp, а потім і flydubai.

Через подію в салонах літака очікували близько 400 осіб, а літак компанії Ryanair не зміг вилетіти в польське місто Катовіце. Затримка повітряного судна склала понад 40 хвилин.

Видання зазначає, що це перший подібний випадок в аеропорту Одеси.

При цьому повідомляється, що претензія пілота авіакомпанії flydubai є не підтвердженою, оскільки в льотній експлуатації Boeing йдеться, що дозволяється рулювання на руліжній доріжці шириною в 16 метрів. Однак доріжка в Одеському аеропорту становить 17,5 метрів, а за словами пілота flydubai вона повинна досягати 18 метрів.

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