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В аеропорту Мексики повідомляють про стрілянину

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Понеділок 28 березня 2022 22:28
В аеропорту Мексики повідомляють про стрілянину Фото: в аеропорту Мексики повідомляють про стрілянину (twitter.com/jcsolis82)
Автор: Сергій Пишкін

Влада штату Кінтана-Роо заявила про стрілянину в приміщені Міжнародного аеропорту Канкуна. Національна гвардія перевіряє інформацію.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на El Sol de Mexico.

Напад, нібито, стався о 19:30 за київським часом. Звуки пострілів змусили пасажирів почати втікати з аеропорту.

Інцидент викликав мобілізації сил безпеки з Нацгвардії.

Як відзначає прокуратору штату, постраждалих наразі немає, однак й факт стрілянини також поки що не підтвердився.

Міністр громадської безпеки штату Кінтана-Роо Лусіо Ернандес Гутьєррес заявив, що в районі інциденту не було виявлено поранених, бойових патронів або ж інших доказів, які б підтверджували б стрілянину.

Водночас деякі ЗМІ стверджують, що звуки "стрілянини" були всього-на-всього звуками падіння рекламних білбордів, які випадково зачепив один з відвідувачів аеропорту.

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