В аеропорту Мексики повідомляють про стрілянину

Про це пише РБК-Україна з посиланням на El Sol de Mexico .

Напад, нібито, стався о 19:30 за київським часом. Звуки пострілів змусили пасажирів почати втікати з аеропорту.

#HaceInstantes



Se activó el Código Rojo en el Aeropuerto Internacional de Cancún, México, tras reportarse varios disparos en la Terminal 3.#AmericaTvPy pic.twitter.com/pq3dNx9N2f — América Paraguay (@AmericaTVPy) March 28, 2022

Інцидент викликав мобілізації сил безпеки з Нацгвардії.

Як відзначає прокуратору штату, постраждалих наразі немає, однак й факт стрілянини також поки що не підтвердився.

VIDEO Reportan balacera en el Aeropuerto de #Cancún, esta desatado el pánico entre pasajeros y empleados.



Crédito a quien corresponda. pic.twitter.com/bchYy1vNH2 — No soy Paquito (@fran_morenog84) March 28, 2022

Міністр громадської безпеки штату Кінтана-Роо Лусіо Ернандес Гутьєррес заявив, що в районі інциденту не було виявлено поранених, бойових патронів або ж інших доказів, які б підтверджували б стрілянину.

Водночас деякі ЗМІ стверджують, що звуки "стрілянини" були всього-на-всього звуками падіння рекламних білбордів, які випадково зачепив один з відвідувачів аеропорту.