В аеропорту Мексики повідомляють про стрілянину
Влада штату Кінтана-Роо заявила про стрілянину в приміщені Міжнародного аеропорту Канкуна. Національна гвардія перевіряє інформацію.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на El Sol de Mexico.
Напад, нібито, стався о 19:30 за київським часом. Звуки пострілів змусили пасажирів почати втікати з аеропорту.
#HaceInstantes— América Paraguay (@AmericaTVPy) March 28, 2022
Se activó el Código Rojo en el Aeropuerto Internacional de Cancún, México, tras reportarse varios disparos en la Terminal 3.#AmericaTvPy pic.twitter.com/pq3dNx9N2f
Інцидент викликав мобілізації сил безпеки з Нацгвардії.
Як відзначає прокуратору штату, постраждалих наразі немає, однак й факт стрілянини також поки що не підтвердився.
VIDEO Reportan balacera en el Aeropuerto de #Cancún, esta desatado el pánico entre pasajeros y empleados.— No soy Paquito (@fran_morenog84) March 28, 2022
Crédito a quien corresponda. pic.twitter.com/bchYy1vNH2
Міністр громадської безпеки штату Кінтана-Роо Лусіо Ернандес Гутьєррес заявив, що в районі інциденту не було виявлено поранених, бойових патронів або ж інших доказів, які б підтверджували б стрілянину.
Водночас деякі ЗМІ стверджують, що звуки "стрілянини" були всього-на-всього звуками падіння рекламних білбордів, які випадково зачепив один з відвідувачів аеропорту.
@GN_MEXICO_ indica el sonido de los "disparos" pudo ocasionarse por la caída de tres anuncios derribados de manera accidental por un turista en el Aeropuerto Internacional de #Cancún. pic.twitter.com/TlBOw58bbL— De Peso (@DePeso_) March 28, 2022