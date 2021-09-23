ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

В аеропорту Херсона почалася реконструкція за програмою Зеленського

Новость на русском →
Херсон, Четвер 23 вересня 2021 13:48
В аеропорту Херсона почалася реконструкція за програмою Зеленського Фото: в аеропорту Херсона почалася реконструкція за програмою Зеленського (прес-служба)
Автор: Наталія Гурковська

У Херсонському аеропорту розпочалась реконструкція злітно-посадкової смуги у рамках програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Херсонської ОДА.

Бригади вже розпочали фрезерування зношеного асфальтобетонного покриття, демонтаж плит та земляні роботи. Наразі польоти в аеропорту призупинено. Завершити роботи планують до кінця року.

"Проєкт передбачає прокладення нового шару асфальтобетону від 9 до 12 см по всій площі (2000 м) та на ділянці з бетонних плит (500 м). Це дозволить приймати літаки Boeing 737 – 800, 900 та Airbus 321 до 10-12 разів на день", - йдеться у повідомленні ОДА.

Для реалізації проєкту підрядна організація розробила спеціальний склад асфальтобетонної суміші. Він забезпечить новому покриттю підвищену стійкість до деформацій.

На об’єкті працюють 100 працівників та 80 одиниць спецтехніки.

В аеропорту Херсона почалася реконструкція за програмою Зеленського

З державного бюджету планують виділити 320 млн грн. Співфінансування з обласного бюджету становить 4,6 млн грн, які вже пішли на розробку проєктно-кошторисної документації.

Міжнародний аеропорт "Херсон" відкрили у 1979 році. Очікується, що після реконструкції пасажиропотік збільшиться до 500 тис. пасажирів на рік.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський анонсував програму розбудови регіональних аеропортів в рамках "Великого будівництва". Загалом планують модернізувати аеропорти у 16 містах України.

Читайте РБК-Україна в Google News
Велике будівництво
NEWS
Коли закінчиться карантин в Україні: Ляшко озвучив можливі терміни
Коли закінчиться карантин в Україні: Ляшко озвучив можливі терміни
DAILY
Акцизи, рента і земля. Кому і на що Рада підвищить податки
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Акцизи, рента і земля. Кому і на що Рада підвищить податки