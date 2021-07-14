В аеропорту "Бориспіль" виявили контрабанду Apple та коштовностей на 30 млн гривень
Служба безпеки України (СБУ) викрила два міжнародні канали контрабанди цифрових виробів та коштовностей відомих брендів. Зловмисники намагалися завезти через міжнародний аеропорт "Бориспіль" товари на понад 30 млн гривень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр СБУ.
За інформацією правоохоронців, щоб не сплачувати мито, контрабандисти переправляли вантаж від виглядом відправлень з особистими речами.
Під час слідчих дій у "посилках" ділків було виявлено понад 4 700 одиниць ексклюзивної цифрової техніки, а також партію брендових ювелірних виробів.
Крім того, у відправленнях контрабандистів виявлено незадекларовані 168 упаковок тютюну для кальяну та 715 кг тютюнових сумішей.
Встановлено, що зловмисники налагодили канали незаконного переміщення в Україну електронних товарів і тютюнових виробів з країн Близького Сходу та ЄС.
За оперативними даними, контрабандну продукцію ділки планували реалізувати через афілійовані точки оптової та роздрібної торгівлі.
Наразі тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин правопорушення і притягнення до відповідальності осіб, причетних до незаконної діяльності.
Фото: в аеропорту "Бориспіль" правоохоронці виявили контрабанду Apple та коштовностей (ssu.gov.ua)