Аеропорт "Ужгород" невдовзі буде повністю оновлений, - ОДА

У місті Ужгород на Закарпатті завершується реконструкція міжнародного аеропорту, яка проводиться там у межах програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву голови Закарпатської ОДА Віктора Микити.

У 2021 році фахівці уже повністю виконали капітальний ремонт покриття місць стоянки повітряних суден та майже завершили роботи з відновлення руліжної доріжки аеродрому.

Реконструкція світлосигнальної системи аеродрому і системи її електропостачання готова вже на 77%.

Окрім цього, в зоні терміналу аеродрому розпочатий капітальний ремонт покриття перону. Щодо аеровокзалу, то наразі розроблений робочий проєкт для його реконструкції.

"У 2022 році реалізацію цих проєктів продовжать, і вже невдовзі аеропорт “Ужгород” буде повністю оновлений. Це довгоочікувана та важлива реконструкція для нашого регіону", - розповів очільник області.