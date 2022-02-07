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Аеропорт "Ужгород" невдовзі буде повністю оновлений, - ОДА

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Закарпаття, Понеділок 07 лютого 2022 15:10
Аеропорт "Ужгород" невдовзі буде повністю оновлений, - ОДА Фото: аеропорт "Ужгород" невдовзі буде повністю оновлений (прес-служба)
Автор: Наталія Гурковська

У місті Ужгород на Закарпатті завершується реконструкція міжнародного аеропорту, яка проводиться там у межах програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву голови Закарпатської ОДА Віктора Микити.

У 2021 році фахівці уже повністю виконали капітальний ремонт покриття місць стоянки повітряних суден та майже завершили роботи з відновлення руліжної доріжки аеродрому.

Реконструкція світлосигнальної системи аеродрому і системи її електропостачання готова вже на 77%.

Окрім цього, в зоні терміналу аеродрому розпочатий капітальний ремонт покриття перону. Щодо аеровокзалу, то наразі розроблений робочий проєкт для його реконструкції.

"У 2022 році реалізацію цих проєктів продовжать, і вже невдовзі аеропорт “Ужгород” буде повністю оновлений. Це довгоочікувана та важлива реконструкція для нашого регіону", - розповів очільник області.

Аеропорт &quot;Ужгород&quot; невдовзі буде повністю оновлений, - ОДА

Нагадаємо, раніше заступник голови Офісу президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко анонсував створення Ukrainian National Airlines.

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Велике будівництво
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