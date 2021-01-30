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Адвокати у справі "Роттердам+" вимагають публічного розслідування зловживань заступника голови САП

Київ, Субота 30 січня 2021 11:34
Адвокати у справі "Роттердам+" вимагають публічного розслідування зловживань заступника голови САП
Фото: Наталія Дригваль (з відкритих джерел)
Автор: РБК-Україна

Адвокати сторони захисту у справі "Роттердам+" вимагають публічного кримінального процесу стосовно заступника голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, який незаконно і всупереч наявним у нього повноважень скасував рішення прокурора про закриття справи.

Про це повідомила адвокат Наталія Дригваль.

"Дії Грищука є злочином і демонструють повний правовий нігілізм з боку представника антикорупційної системи, яка повинна захищати верховенство закону в нашій країні. Це безпрецедентний випадок порушення законодавства України про кричуще порушення прав людини", - повідомила адвокат.

Адвокат підкреслила, що у Грищука не було і немає повноважень скасовувати рішення законного прокурора. Про це було відомо і самому Грищуку, що він офіційно підтверджував кількома місяцями раніше.

"Ми наполягаємо на публічному розгляді злочинів працівника САП Максима Грищука, так як, мабуть, він став на шлях повного правового нігілізму і зробив це свідомо. Його дії повинні отримати справедливу оцінку як з боку суспільства, так і з боку компетентних органів", - заявила адвокат.

Нагадаємо, 21 січня 2021 року САП повторно закрила справу "Роттердам+" через відсутність у ньому складу злочину. 25 січня ВАКС підтвердив законність і обґрунтованість аргументів прокурора, який прийняв таке рішення.

В той же день, 25 січня, заступник голови САП Максим Грищук скасував рішення прокурора про закриття справи. При цьому, за діючим законом, право скасовувати рішення прокурора мають тільки генпрокурор або повноцінний керівник САП, яким Грищук.

Справу "Роттердам+" було двічі закрито прокурором САП щодо підозрюваних осіб 27 серпня 2020 та 21 січня 2021 через відсутність достатніх доказів їх провини і вичерпані можливості для їх отримання.

29 вересня 2020 законність закриття справи "Роттердам+" також підтвердив Офіс генерального прокурора, аналогічне рішення по справі було винесено Антимонопольним комітетом України та Вищим антикорупційний судом України.

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