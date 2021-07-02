Адвокатура працює над змінами, передбаченими стратегією президента з розвитку правосуддя, - РАУ

Голова Національної асоціації адвокатів України та Ради адвокатів України Лідія Ізовітова зазначила, що президентська Стратегія передбачає удосконалення низки напрямів, які стосуються роботи адвокатури, зокрема, посилення гарантій адвокатської діяльності та професійних прав адвокатів, удосконалення самоврядності адвокатури, розширення можливостей доступу адвокатів до державних реєстрів та баз даних.

"Очевидно, що адвокатура, маючи у складі цієї комісії (Комісії з питань правової реформи, - ред.) своїх представників, має долучитися до розробки пропозицій по втіленню тих стратегічних змін, які пропонуються і відповідають реальним потребам інституту адвокатури", - наголосила голова РАУ.

Своєю чергою заступник голови Національної асоціації адвокатів України та Ради адвокатів України Валентин Гвоздій підкреслив, що НААУ вже почала працювати над удосконаленням низки напрямів, передбачених у президентській стратегії. Ці напрями, зокрема відображені у затвердженій на засіданні РАУ Стратегії розвитку НААУ на 2021-2025 роки.

"Робоча група, яка працювала над цим документом, вже мала в своєму розпорядженні Стратегію розвитку правосуддя, яку президент затвердив. Звичайно, що орієнтувалися в тому числі на цей документ і розуміли, що нам потрібно в будь-якому випадку реалізовувати зазначені в ній напрями", - наголосив він.

Валентин Гвоздій наголосив, що йдеться, зокрема про ті новації, які не потребують законодавчих змін.

"Ми будемо реформувати основні процеси: доступ до професії, те що можна реформувати рішеннями Ради (РАУ), те що не потребує змін до профільного закону… доступ до кваліфікаційного іспиту, порядок його складання, методики оцінювання. Також ми передбачили удосконалення реформування стажування, з метою приведення його до максимально реальної картини", - сказав Валентин Гвоздій.

НААУ працює і над іншими напрямами з президентської стратегії, такими як вдосконалення розгляду дисциплінарних проваджень ВКДКА, удосконалення доступу до безоплатної правової допомоги.

Заступник голови НААУ наголосив, що адвокатура також слідкуватиме і за змінами, які пропонуватимуться до суміжного законодавства, бо вони можуть безпосередньо вплинути на роботу адвокатів.

"Ми повинні бути на сторожі того, аби не тільки наші права не були порушені, але й права наших громадян, адже адвокатура працює для захисту їхніх прав", - резюмував Гвоздій.