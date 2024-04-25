Адвокаты Коломойского обратились в Европейский суд по правам человека: рассмотрение жалобы началось

В Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) начали рассмотрение дела украинского олигарха Игоря Коломойского по подаче жалобы от его адвокатов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на адвоката Коломойского Александра Лысака.

Он также отметил, что надеется на справедливую оценку ситуации с бизнесменом европейских судей.

"ЕСПЧ оценит на предмет правомерности как примененные в отношении Игоря Коломойского меры предосторожности, так и в целом законность уголовного преследования нашего клиента. Это дело будет иметь важное значение для функционирования в Украине защиты прав человека и соблюдения принципов правового государства", - сообщил адвокат.

Лисак также добавил, что в будущем сторона защиты его клиента также будет обжаловать в ЕСПЧ ряд нарушений прав человека.

"Мы должны констатировать, что с момента нашего обращения с жалобой в ЕСПЧ ситуация соблюдения прав Игоря Коломойского значительно ухудшилась. Подозрение в последние месяцы совершенно не эволюционирует. Вместе с тем человек уже почти 8 месяцев находится под стражей по фактически необоснованному подозрению, основанному на ничем не подкрепленных предположениях. В связи с этим, мы вынуждены продолжать оспаривать незаконные действия в отношении господина Коломойского в ЕСПЧ. Этот шаг необходим для защиты прав и законных интересов Игоря Коломойского, поскольку в нашем случае ни одно национальное средство защиты не является эффективным.", - подчеркнул адвокат.

Защита бизнесмена рассчитывает на оперативное и справедливое рассмотрение дела в Европейском суде. Адвокаты убеждены, что решение суда будет опираться на международные стандарты прав человека.

Дело Коломойского

Напомним, 2 сентября олигарх Игорь Коломойский был арестован в результате решения Шевченковского районного суда. Ему также предоставили возможность внести залог в размере 509 млн гривен.

Он подозревается в завладении 9,2 млрд гривен активов ПриватБанка, а также в отмывании большой суммы денег путем вывода за границу.

Тогда суд пересмотрел свое решение по мере пресечения Коломойскому и увеличил размер залога до 3 млрд 891 млн гривен.

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