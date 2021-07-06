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Адвокатам можуть дати добро на носіння травматичної зброї: комітет ВР підтримав закон

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Україна, Вівторок 06 липня 2021 17:16
Адвокатам можуть дати добро на носіння травматичної зброї: комітет ВР підтримав закон Фото: ще один комітет Ради підтримав закон про право адвокатів на носіння травмата (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Українським адвокатам можуть дозволити носити з собою травматичну зброю. Комітет Верховної ради з питань антикорупційної політики підтримав відповідний законопроект №4612.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформаційне управління Апарату ВР.

"Члени комітету визнали таким, що відповідає вимогам антикорупційного законодавства, законопроект №4612", - сказано у повідомленні.

Закон пропонує надати право адвокату на придбання, носіння, облік, зберігання та застосування пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії.

Нагадаємо, комітет з питань правової політики рекомендував Раді ухвалити цей проект закону за основу.

Як писало РБК-Україна, на початку березня ВР провалила закони про обіг зброї в Україні. Йдеться про законопроекти №4335 та №4335-1.

Раніше міністр внутрішніх справ Арсен Аваков виступив проти легалізації короткоствольної вогнепальної зброї для громадян.

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