Адвокатам можуть дати добро на носіння травматичної зброї: комітет ВР підтримав закон

Українським адвокатам можуть дозволити носити з собою травматичну зброю. Комітет Верховної ради з питань антикорупційної політики підтримав відповідний законопроект №4612.

Закон пропонує надати право адвокату на придбання, носіння, облік, зберігання та застосування пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії.

"Члени комітету визнали таким, що відповідає вимогам антикорупційного законодавства, законопроект №4612", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, комітет з питань правової політики рекомендував Раді ухвалити цей проект закону за основу.

Як писало РБК-Україна, на початку березня ВР провалила закони про обіг зброї в Україні. Йдеться про законопроекти №4335 та №4335-1.

Раніше міністр внутрішніх справ Арсен Аваков виступив проти легалізації короткоствольної вогнепальної зброї для громадян.