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Аднан Ківан: після перезавантаження Kyiv Post стане більше і краще 

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Києва, Понеділок 08 листопада 2021 16:42 promo
Аднан Ківан: після перезавантаження Kyiv Post стане більше і краще  Фото: Аднан Ківан (прес-служба)
Автор: Артем Горовенко

Популярне в Україні англомовне видання Kyiv Post змінює формат і планує стати мультимедійним. Процес перезавантаження видання займе близько місяця.

Про це РБК-Україна повідомив власник видання, бізнесмен Аднан Ківан.

За його словами, на цей час Kyiv Post тимчасово призупинить свою роботу. Для України стратегічно важливо розвивати медіа нового формату.

Для цього Kyiv Post посилять команду кращими журналістами України, США, Канади та Європи.

"Ми хочемо стати доступними для більш широкої аудиторії і вже почали розширення штату. Тепер видання виходитиме не тільки англійською мовою, а й українською, російською та арабською. У наших планах повне переформатування Kyiv Post в нову медійну платформу з якісним друкованим і відео контентом. Kyiv Post стане більше і краще", - Аднан Ківан.

Нагадаємо, Kyiv Post - щотижнева англомовна газета, що видається у Києві. Перша та найпопулярніша англомовна газета України.

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