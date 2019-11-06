Абромавічус: більша частина оборонного замовлення йшла колишнім політикам

Фото: Айварас Абромавічус (УНІАН)

За його словами, частка компаній "Укроборонпрому" в гособоронном замовленні знизилася фактично на 30%

Директор державного концерну "Укроборонпром" Айварас Абромавічус заявив, що більша частина оборонного замовлення йшла колишнім політикам. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента.

За його словами, частка компаній "Укроборонпрому" в гособоронном замовленні знизилася фактично на 30%.

"Проблеми існують майже на всіх підприємствах. Проблеми глибокі, в основному фінансово-управлінського підходу, зокрема через попереднє керівництво країни. Частка компаній "Укроборонпрому" в державному оборонному замовленні постійно зменшується і знизилася фактично до 30%. У той же час приватна частка збільшується... На жаль, велика частина державного оборонного замовлення, яку отримали приватні підприємства, відходила компаніям, пов'язаним з попередніми політиками", - пояснив Абромавічус.

При цьому він повідомив, що у складі концерну перебувають 137 підприємств, з них 21 - на окупованій території. 70 підприємств є прибутковими, а 46 - збиткові. На підприємствах працюють 68 тис. осіб, середня зарплата - 12,9 тис. гривень, а мамая низька заробітна плата - на Харківському авіаційному заводі.

Також директор держконцерну запропонував скликати засідання Ради національної безпеки і оборони України (РНБО), на якому розглянуть заходи по фінансовому оздоровленню оборонно-промислового комплексу, зокрема поповнення статутного капіталу ГК "Укроборонпром" з подальшою виплатою боргів.

Нагадаємо, Володимир Зеленський вимагає зібрати засідання Кабінету міністрів з-за великих заборгованостей по зарплаті на заводах "Укроборонпрому". Станом на 1 листопада 2019 підприємства державного концерну повинні працівникам 463 млн гривень.