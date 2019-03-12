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95% домоволодінь Сумської області забезпечені приладовим обліком газу

Новини » Енергетика    12.03.2019 - 17:42
95% домоволодінь Сумської області забезпечені приладовим обліком газу
Ілюстративне фото (104.ua)

Наявність будинкового лічильника газу не позбавляє споживачів права встановити індивідуальні прилади

Завдяки встановленню 497 безкоштовних загальнобудинкових лічильників "Сумигаз" забезпечив облік природного газу в понад 30 тис. квартирах Сумської області. Окрім того, у майже 328 тис. побутових споживачів встановлені індивідуальні прилади обліку. Про це повідомляє прес-служба компанії.

Зазначається, що лічильники природного газу встановлювались за кошти з різних джерел, як інвестицій ПАТ "Сумигаз", так й кошти споживачів, тощо.

"На сьогодні залишаються невстановленими 149 загальнобудинкових лічильників газу на які витрачені цільові кошти інвестиційної програми 2016 року. Окрім того недовиконана інвестиційна програма 2018 року, якою передбачено встановлення 3225 індивідуальних лічильників", - йдеться у повідомленні.

У "Сумигаз" зазначають, що наявність будинкового лічильника газу не позбавляє споживачів права встановити індивідуальні прилади за власний кошт, за кошти бюджетів або інших джерел, що передбачено Законом України "Про забезпечення комерційного обліку природного газу".

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Новини України Сумигаз
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