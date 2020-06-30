8P Online Edition: про інтернет-маркетинг з будь-якої точки Землі
Як дізнатися про тренди інтернет-маркетингу, збільшити конверсію покупців з сайту та піднятися в топ видачі не виходячи з дому?
Це було б схоже на клікбейтний заголовок, якби не перша 8P Online Edition (9-10 липня)!
Чому участь у конференції буде цінною для вас?
- Окремі дні для спеціалістів і власників бізнесу;
- Лекції про SEO, PPC, Веб-аналітику, Business і Digital;
- Спеціально для 8Р спікери підготують свої кейси просування в онлайні;
- Уся отримана інформація практично застосовна і ви зможете масштабувати її під свій бізнес;
- Приєднатися можна з будь-якої точки Землі, а після конференції ви отримаєте всі відео та презентації спікерів.
Як це буде?
Команда 8Р з усією строгістю підходить до відбору спікерів, а значить розмов про успішний успіх не буде. Організатори вміло поєднують у програмі всіма улюблених доповідачів і не бояться відкривати нові імена.
Перші спікери 8P Online Edition:
- Дмитро Деркач, Co-Founder Планета Кіно;
- Андрій Шатирко, Засновник Shatyrko Agency;
- Михайло Шакін, Автор Shakin.ru;
- Андрій Осипов, CEO Школа веб-аналітики;
- Анна Мельничук, Амбассадор SendPulse;
- Костянтин Найчуков, Експерт по роботі з платним трафіком eLama;
- Павло Козлов, Co-Founder MegaDoc;
- Юрій Грузинський, Head of Enterprise Department Netpeak;
- Костянтин Червяков, CCO Ringostat і багато інших!
Приєднуйтесь: участь + відеозаписи 8P Online Edition коштують усього 500 грн.
Але якщо ви придбаєте квиток на 8P 2020 (29 серпня), то отримаєте участь у 8P Online в подарунок!
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Організатори — Netpeak і Octopus Events.