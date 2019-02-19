89% споживачів газу в Україні забезпечені приладовим урахуванням, - РГК

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Згідно з прийнятим в 2018 році законом, до 2021 року загальнобудинкові лічильники газу необхідно замінити на квартирні

Компанії-оператори ГРМ на початок 2019 року забезпечили облік газу з використанням лічильників для більш ніж 11 млн домогосподарств. З них 1,1 млн - завдяки встановлення загальнобудинкових лічильників, згідно з рішеннями НКРЕКП. Про це повідомляє прес-служба Регіональної газової компанії.

"У зв'язку з новими вимогами законодавства, загальнобудинковий облік газу необхідно протягом двох років замінити на квартирний, що потребує додаткового фінансування і відповідного підвищення тарифу на розподіл газу. Без таких змін неможливо забезпечити 100% приладовий облік споживання газу", - йдеться в повідомленні.

За станом на початок 2019 року група компаній РГК забезпечила для споживачів природного газу рівень приладового обліку вище, ніж в середньому по Україні.

"У операторів ГРМ, що працюють під брендом РГК, цей показник вже перевищив 91%. Протягом останніх п'яти років урахуванням газу було забезпечено 1,6 млн споживачів газу, з яких майже третина – 0,52 млн - за рахунок загальнобудинкових вузлів обліку газу, які були встановлені відповідно до рішень НКРЕКП", - йдеться в повідомленні.

Забезпечення урахуванням споживачів природного газу:

2014 2015 2016 2017 2018 Встановлено, тис. шт. 207 178 254 234 225 Частка споживачів з лічильниками,% 73 75 77 79 91

*За даними групи компаній РГК

Згідно з прийнятим в 2018 році Закону "Про забезпечення комерційного обліку природного газу", до 2021 року загальнобудинкові лічильники газу необхідно замінити на квартирні прилади обліку

"Через такі вимоги законодавства, кількість необхідних для встановлення протягом двох років лічильників газу по групі РГК збільшується з 0,88 млн до 1,4 млн приладів - що потребує відповідного збільшення фінансування, закладеного в тарифах на розподіл газу. Зараз НКРЕКП не включила такі витрати в інвестпрограми операторів ГРМ на поточний рік", - йдеться в повідомленні.

За словами прес-служби, також не в повній мірі закладені в тариф витрати операторів ГРМ на ремонт, повірку та створення обмінного фонду лічильників газу. Зважаючи на терміни експлуатації, щорічно десятки тисяч лічильників визнають непридатними для подальшого використання. Згідно з чинним законодавством, вони повинні бути замінені за рахунок коштів операторів ГРМ. Але діючий тариф лише на третину враховує витрати на поточний ремонт приладів обліку та їх повірку.

"Така ситуація посилюється діями уряду, який безпідставно і з порушенням всіх процедур затвердив вдвічі занижені норми споживання газу. Результатом такої державної політики є тисячі випадків, коли споживачі газу перешкоджають встановленню лічильників за рахунок газорозподільних компаній. Також оператори ГРМ реєструють численні випадки навмисного псування споживачами вже встановлених приладів обліку, так як споживання газу за заниженими вдвічі нормам більш вигідна альтернатива", - йдеться в повідомленні.