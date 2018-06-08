8 червня: свята і важливі події на цей день

8 червня 2018 року в усьому світі відзначається День океанів
Всі свята 8 червня 2018 року, історичні події цього дня, які відбувалися в різні роки, іменини, дні народження знаменитостей, народні прикмети - в матеріалі Styler.
Сьогодні, 8 червня, земляни відзначають глобальна екологічна свято - Всесвітній день океанів. Заходи дня спрямовані на привернення уваги до проблем світового океану і захист мешканців морів і екологічної обстановки.
Католики 8 червня відзначають свято Найсвятішого Серця Ісуса, який припадає на 19-й день після П'ятидесятниці.
У народі 8 червня шанується Карп Карполь. Вважається, що в цей день вдало ловити рибу коропа. Також на Карпа було прийнято лагодити в будинку піч.
Головна прикмета дня: якщо на Карпа багато комарів - червень буде дощовим.
Фото: Якщо в свято Карпа Карполя 8 червня багато комарів - червень буде дощовим (pixabay.com/jill111)
У 1648 році Богдан Хмельницький написав листа царю Олексію Михайловичу з проханням про прийняття Гетьманщини в підданство Російського царства.
У 1701 році цар Петро I прийняв Указ про створення державної системи соціального захисту.
У 1824 році - день народження пральної машини.
У 1947 році вперше було відкрито судноплавство по всьому Дніпру.
У 1948 році був запущений перший радянський промисловий ядерний реактор в Озерську.
У 1891 році - Одрі Менсон американська модель, актриса театру і кіно.
У 1810 році - Роберт Шуман, німецький композитор, піаніст.
У 1910 році - році - Джон Вуд Кемпбелл, американський письменник-фантаст.
У 1951 році - Бонні Тайлер, англійська рок-співачка.
У 1977 році - Каньє Уест, американський репер.
У 632 році - Мухаммед, пророк, засновник ісламу.
У 1876 році - Жорж Санд, французька письменниця.
У 2015 році - Джуна, радянська і російська цілителька, астролог.
Сьогодні іменини святкують: Олександр, Алфей, Георгій, Давид, Єгор, Олена, Іван, Карпо, Макар, Юрій.
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