8 червня: свята і важливі події на цей день

8 червня 2018 року в усьому світі відзначається День океанів

Всі свята 8 червня 2018 року, історичні події цього дня, які відбувалися в різні роки, іменини, дні народження знаменитостей, народні прикмети - в матеріалі Styler.

8 червня: яке сьогодні свято і пам'ятні дати

Сьогодні, 8 червня, земляни відзначають глобальна екологічна свято - Всесвітній день океанів. Заходи дня спрямовані на привернення уваги до проблем світового океану і захист мешканців морів і екологічної обстановки.

Католики 8 червня відзначають свято Найсвятішого Серця Ісуса, який припадає на 19-й день після П'ятидесятниці.

У народі 8 червня шанується Карп Карполь. Вважається, що в цей день вдало ловити рибу коропа. Також на Карпа було прийнято лагодити в будинку піч.

Головна прикмета дня: якщо на Карпа багато комарів - червень буде дощовим.

Фото: Якщо в свято Карпа Карполя 8 червня багато комарів - червень буде дощовим (pixabay.com/jill111)

8 червня: які значущі події сьогодні відбувалися в Україні та світі в різні роки

У 1648 році Богдан Хмельницький написав листа царю Олексію Михайловичу з проханням про прийняття Гетьманщини в підданство Російського царства.

У 1701 році цар Петро I прийняв Указ про створення державної системи соціального захисту.

У 1824 році - день народження пральної машини.

У 1947 році вперше було відкрито судноплавство по всьому Дніпру.

У 1948 році був запущений перший радянський промисловий ядерний реактор в Озерську.

8 червня: в цей день народилися

У 1891 році - Одрі Менсон американська модель, актриса театру і кіно.

У 1810 році - Роберт Шуман, німецький композитор, піаніст.

У 1910 році - році - Джон Вуд Кемпбелл, американський письменник-фантаст.

У 1951 році - Бонні Тайлер, англійська рок-співачка.

У 1977 році - Каньє Уест, американський репер.

8 червня: в цей день померли

У 632 році - Мухаммед, пророк, засновник ісламу.

У 1876 році - Жорж Санд, французька письменниця.

У 2015 році - Джуна, радянська і російська цілителька, астролог.

Іменинники 8 червня

Сьогодні іменини святкують: Олександр, Алфей, Георгій, Давид, Єгор, Олена, Іван, Карпо, Макар, Юрій.

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