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70% українців очікують віялових відключень електроенергії, - опитування

Новини » Суспільство     17.04.2020 - 13:39
70% українців очікують віялових відключень електроенергії, - опитування
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

46% опитаних зазначили, що вважають віялові відключення світла дуже ймовірними

70% українців очікують, що через зростання заборгованості населення за спожиту електроенергію під час карантину, почнуться віялові відключення світла. Про це свідчать дані опитування онлайн-платформи Gradus, передає РБК-Україна.

Відповідаючи на запитання, наскільки можливі віялові відключення світла енергокомпаніями, до яких вони змушені будуть вдатись у зв’язку зі зменшенням платежів споживачів, 46% опитаних зазначили, що вважають їх дуже ймовірними, ще 24% - скоріше ймовірними.

Повідомляється, що дослідження є спільним проєктом "Медіа групи Україна" і дослідницької компанії Gradus Research, проведеним на базі онлайн-платформи Gradus, 12 квітня методом самозаповнення. Обсяг вибірки - 1000 респондентів у віці від 18 до 60 років у містах з населенням понад 50 тисяч. Похибка вибірки не перевищує 3,12%.

Нагадаємо, у зв’язку з встановленим в країні карантином Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, які спрямовані запобігати виникненню і поширення коронавірусної хвороби (COVID-19)", який забороняє відключати споживачів від комунальних послуг, а також нараховувати їм штрафи й пені за затримку або несплату вартості цих послуг, на період карантину та впродовж місяця після нього.

Раніше голова правління АТ "Чернігівобленерго" Михайло Ільницький заявив, що через низький рівень оплати населенням за спожиту електроенергію та кризу в енергогалузі компанія не має коштів на ремонт мереж.

Раніше екс-міністр ЖКГ та народний депутат Олексій Кучеренко заявив, що криза неплатежів була спровокована популістськими заявами голови парламентського комітету Андрія Геруса.

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