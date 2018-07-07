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7 липня: свята і важливі події на цей день

STYLERLIFE        07.07.2018 - 00:05
Фото: свято 7 липня - Івана Купала (pixabay.com/moritz320)
Фото: свято 7 липня - Івана Купала (pixabay.com/moritz320)

7 липня 2018 року відзначається народне свято Івана Купала

Всі свята 7 липня 2018 року, історичні події цього дня, які відбувалися в різні роки, іменини, дні народження знаменитостей, народні прикмети - в матеріалі Styler.

7 липня: яке сьогодні свято і пам'ятні дати

Щорічно в першу суботу липня святкується Міжнародний день кооперативів, затверджений під егідою ООН.

7 липня Україна відзначає відразу два екологічних свята - День працівника природно-заповідної справи та Міжнародний день Дніпра, що випадає на першу липневу суботу.

Православні віруючі 7 липня відзначають велике свято - Різдво Іоанна Предтечі, який передбачив прихід Ісуса Христа, а потім хрестив Його у водах Йордану.

У народі 7 липня традиційно відзначають одне з головних слов'янських свят - Івана Купала. У цей день люди купалися у водоймах, збирали трави, плели вінки, палили ритуальні багаття, ворожили, шукали скарби.

Головна прикмета дня: хто знайде таємничий цвіт папороті, той отримає дар передбачення.

Папороть - символ свята Івана Купала 7 липняФото: Папороть - символ свята Івана Купала 7 липня (pixabay.com/Wow_Pho)

7 липня: які значущі події сьогодні відбувалися в Україні та світі в різні роки

У 1881 році вперше опублікована казка Карло Коллоді "Піноккіо".

У 1891 році були запатентовані дорожні чеки, що стали прообразом нинішніх кредитних карт.

У 1923 році в Празі розпочав роботу український педінститут ім. Драгоманова.

У 1938 році відбулася перша в СРСР телепередача.

У 1941 році в ході Другої світової війни почалася оборона Києва.

У 1990 році відбувся спільний виступ трьох видатних тенорів - Лучано Паваротті, Пласідо Домінго і Хосе Каррераса.

У 2009 році пройшли похорони короля поп-музики Майкла Джексона.

7 липня: в цей день народилися

У 1887 році - Марк Шагал, відомий художник, представник авангарду XX століття.

У 1939 році - Олена Образцова, радянська оперна співачка.

У 1940 році - Рінго Старр, англійський музикант, співак, ударник групи "The Beatles".

У 1943 році - Тото Кутуньо, італійський співак і композитор.

У 1962 році - Жанна Агузарова, російська співачка, екс-вокалістка групи "Браво".

7 липня: в цей день померли

У 1930 році - Артур Конан Дойль, англійський письменник, "батько" Шерлока Холмса.

У 1933 році - наклав на себе руки Микола Скрипник, український революціонер.

У 2006 році - Сід Барретт, англійський художник, музикант, учасник групи "Pink Floyd".

Іменинники 7 липня

Сьогодні свої іменини відзначають: Антон, Іван, Микита, Яків.

Обряди і традиції Івана Купала (video.rbc.ua)

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Теги: свята, события, Ивана Купала
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