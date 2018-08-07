7 серпня: важливі події в історії та всі свята на сьогодні

7 серпня відзначається народне свято Анни-Холодниці, коли по погоді можна передбачити зиму. Детальніше про всі події в цей день - в матеріалі
Які свята відзначаються сьогодні в Україні і світі, які значимі історичні події відбулися 7 серпня, а також хто народився і помер в цей день, вам розповість Styler.
Сьогодні немає всесвітніх свят, але багато країн відзначають національні значущі дати. Наприклад, в Колумбії згадують бій Бояка, Кот-д'Івуар святкує День незалежності, а Кірібаті - День молоді.
Православні в цей день згадують успіння праведної Анни, матері Пресвятої Богородиці.
У народі 7 серпня шанують Анну-Холодницю зимовказівницю. Вважалося, що по сьогоднішній погоді можна передбачити зиму. Прикмети дня:
Фото: Дощ 7 серпня - до сніжної зими (pixabay.com/mettegertrud0)
У 1803 році стартувала перша російська навколосвітня експедиція під командуванням Івана Крузенштерна і Юрія Лисянського.
У 1932 році в СРСР прийнятий "Закон про три колоски", яким вводилася смертна кара за крадіжку.
У 1941 році під час Другої світової війни радянський льотчик Віктор Талалихін вперше пішов на таран в повітряному бою.
У 1987 році американська плавчиха Лінн Кокс - перша людина, яка допливла з США до СРСР через Берингову протоку.
У 1876 році - Мата Харі, французька виконавиця екзотичних танців, шпигунка.
У 1880 році - Володимир Винниченко, український письменник, політичний діяч.
У 1901 році - Юлія Солнцева, українська актриса, дружина режисера Олександра Довженка.
У 1947 році - Софія Ротару, відома радянська українська естрадна співачка.
У 1960 році - Девід Духовни, американський кіноактор.
Фото: Софія Ротару народилася 7 серпня (instagram.com/sofiarotaru.official)
У 1921 році - Олександр Блок, відомий російський поет.
У 1938 році - Костянтин Станіславський, видатний радянський театральний діяч, творець акторської системи Станіславського, перший Народний артист СРСР.
У 1941 році - Рабіндранат Тагор, відомий індійський письменник, поет, філософ.
У 1987 році - Анатолій Папанов, радянський актор театру і кіно.
У 2005 році - Михайло Євдокимов, російський артист, сатирик.
Сьогодні свої іменини святкують: Олександр, Ганна, Макар, Микола.