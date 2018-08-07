7 серпня: важливі події в історії та всі свята на сьогодні

Ілюстративне фото (pixabay.com/ulleo)

7 серпня відзначається народне свято Анни-Холодниці, коли по погоді можна передбачити зиму. Детальніше про всі події в цей день - в матеріалі

Які свята відзначаються сьогодні в Україні і світі, які значимі історичні події відбулися 7 серпня, а також хто народився і помер в цей день, вам розповість Styler.

7 серпня: яке сьогодні свято і пам'ятні дати

Сьогодні немає всесвітніх свят, але багато країн відзначають національні значущі дати. Наприклад, в Колумбії згадують бій Бояка, Кот-д'Івуар святкує День незалежності, а Кірібаті - День молоді.

Православні в цей день згадують успіння праведної Анни, матері Пресвятої Богородиці.

У народі 7 серпня шанують Анну-Холодницю зимовказівницю. Вважалося, що по сьогоднішній погоді можна передбачити зиму. Прикмети дня:

холодний ранок на Анну обіцяє морозну зиму;

яка погода до обіду, такою буде початок зими;

дощовий день віщує снігову і теплу зиму.

Фото: Дощ 7 серпня - до сніжної зими (pixabay.com/mettegertrud0)

7 серпня: які значущі події сьогодні відбувалися в Україні та світі в різні роки

У 1803 році стартувала перша російська навколосвітня експедиція під командуванням Івана Крузенштерна і Юрія Лисянського.

У 1932 році в СРСР прийнятий "Закон про три колоски", яким вводилася смертна кара за крадіжку.

У 1941 році під час Другої світової війни радянський льотчик Віктор Талалихін вперше пішов на таран в повітряному бою.

У 1987 році американська плавчиха Лінн Кокс - перша людина, яка допливла з США до СРСР через Берингову протоку.

7 серпня: в цей день народилися

У 1876 році - Мата Харі, французька виконавиця екзотичних танців, шпигунка.

У 1880 році - Володимир Винниченко, український письменник, політичний діяч.

У 1901 році - Юлія Солнцева, українська актриса, дружина режисера Олександра Довженка.

У 1947 році - Софія Ротару, відома радянська українська естрадна співачка.

У 1960 році - Девід Духовни, американський кіноактор.

Фото: Софія Ротару народилася 7 серпня (instagram.com/sofiarotaru.official)

7 серпня: в цей день померли

У 1921 році - Олександр Блок, відомий російський поет.

У 1938 році - Костянтин Станіславський, видатний радянський театральний діяч, творець акторської системи Станіславського, перший Народний артист СРСР.

У 1941 році - Рабіндранат Тагор, відомий індійський письменник, поет, філософ.

У 1987 році - Анатолій Папанов, радянський актор театру і кіно.

У 2005 році - Михайло Євдокимов, російський артист, сатирик.

Іменинники 7 серпня

Сьогодні свої іменини святкують: Олександр, Ганна, Макар, Микола.