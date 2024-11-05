600 млн на дронах: стали известны новые подробности скандальной закупки

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Щиголя в интервью Lb.ua.

Как известно, ранее "Громадське" сообщало, что компания поставщик дронов продавала их Госспецсвязи почти по 500 тыс. грн за единицу, хотя рыночная цена по информации расследователей была около 250 тыс. грн.

Как утверждают журналисты, такое контрактирование привело к переплате государством 593 млн грн за поставленные дроны.

Экс-глава службы спецсвязи отметил, что это был март-апрель 2023 года, когда на передовой была острая нехватка БПЛА, а китайская компания Autel уже запретила использовать, а тем более продавать свои дроны Украине. Вооруженные силы Украины нуждались именно в этих дронах для осуществления своих операций.

"Когда обратились ВСУ, что им нужно, они сделали заказ. Мы обратились ко всем компаниям, которые до этого нам продавали мавики, другие дроны. Запросов было направлено пять, это май месяц. Ни одна из этих компаний не поставляла эти дроны в Украину. Самое низкое предложение оказалось у упомянутой компании [Креон-М]. Аналогичных предложений тогда не было, чтобы проверить цену", - заявил Щиголь.

По его словам, условия контракта были почти невозможны для выполнения: речь шла о поставках в Украину 1 тыс. дронов из Китая в течение 1 месяца. После этого был еще один контракт с "КРИОН-М" уже на 2 тыс. этих дронов.

В Госспецсвязи, уверяет экс-председатель, были проведены маркетинговые исследования предложений от, по меньшей мере, 5 поставщиков. И тогда, к тому времени, самым дешевым и быстрым предложением было именно "КРИОН-М".

Позже, по словам Щиголя, когда другие компании смогли наладить свои процессы, и смогли поставлять эти дроны в таких объемах (речь идет о тысячах дронов), ООО "КРИОН-М" было вынуждено снизить цену и заложить меньшую прибыльность, учитывая условия постановления правительства июле 2023 г., что предусматривало возможность получения поставщиками БПЛА до 25% прибыли от стоимости дрона за единицу.

"Координацию деятельности Госспецсвязи в рамках этого проекта осуществляло Минцифры. Процедура принятия решений по закупке БПЛА была комиссионной. Решение принимал не один конкретный человек, а комиссия в заседаниях которого принимали участие представители ВСУ, других сил обороны. Окончательное решение о количестве, качестве и потребности было за ВСУ", - добавил он.