6 великих енергетичних компаній подали позови через борги " Укренерго"

Про це свідчать ухвали господарського суду Києва, оприлюднені в Єдиному держреєстрі.

За даними судового порталу, позови подані НАЕК "Енергоатом", ТОВ" Мегатрейдинг", ТОВ" ДТЕК Енерго", ПрАТ" Харківська ТЕЦ-5 "і КП "Київтеплоенерго".

Цей борг в основному виник за роботу на балансуючому ринку, який НЕК "Укренерго" накопичив перед генерацією в опалювальний сезон 2020-2021 років.

Згідно з судовими документами, "Укренерго" має борг 2,4 млрд грн перед ТЕС "ДТЕК Енерго", 887 млн грн - "Київтеплоенерго", 185 млн - "Харківської ТЕЦ-5".

При цьому сумарний борг "Укренерго" небаланси і балансуючий ринок, за даними самої компанії, становить 10,1 млрд грн.

Нагадаємо, раніше гендиректор "ДТЕК Енерго" Ільдар Салєєв повідомляв, що борги "Укренерго" виникли в період жовтня 2020-лютого 2021 р. і за своїм обсягом співмірні з витратами компаній на ремонтні кампанії в рамках підготовки до опалювального сезону.

За його словами, понад комерційного графіка НЕК "Укренерго" ТЕС виробили близько 500 млн кВт-год, для чого довелося, в тому числі палити дефіцитне вугілля.

"Ми підтримали енергосистему в опалювальний сезон, коли був дефіцит потужностей, при цьому маємо борг, перспектива погашення якого не ясна. Тільки за січень 2021 року борг зріс на 1 млрд грн", - роз'яснив Салєєв.

За підсумками 2020 р. ДП "Укренерго" стала найбільш збитковою держкомпанією зі збитком у 27,5 млрд грн. Серед основних причин падіння прибутковості експерт називають рішення НКРЕКП, коли влітку 2020року АМКУ звинуватив регулятора в спотворенні конкуренції і ручному управлінні ринком.