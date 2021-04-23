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58 км об’їзної Харкова оновлять в рамках "Великого будівництва", - Кубраков

Новость на русском → Київ, П'ятниця 23 квітня 2021 16:08
58 км об’їзної Харкова оновлять в рамках "Великого будівництва", - Кубраков Фото: Олександр Кубраков (facebook.com/Ukravtodor)
Автор: РБК-Україна

Роботи з капітального ремонту об’їзної дороги навколо Харкова за програмою Володимира Зеленського "Велике будівництво" проведуть на 58 кілометрах до 2022 року.

Про це повідомив голова "Укравтодору" Олександр Кубраков у блозі на Liga.net.

“Вже місяць як "Велике будівництво" стартувало на обході Харкова. Це ще один приклад того, як держава допомагає вирішувати проблеми міст, підвищуючи економічну спроможність усієї країни”, - розказав він.

Останній ремонт обходу Харкова відбувся перед Євро-2012. Тоді дорожники провели фрезерування покриття та відновили у 2-х шарах асфальтобетонне покриття.

58 км об’їзної Харкова оновлять в рамках &quot;Великого будівництва&quot;, - Кубраков58 км об’їзної Харкова оновлять в рамках &quot;Великого будівництва&quot;, - Кубраков

"Однак без посилення основи, дорога не витримала навантаження - фактично, навіть не дотягнувши до закінчення терміну експлуатації. Вже через 4-5 років почала тріскатися бетонна основа дороги”, - відзначив Кубраков.

Зараз, за його словами, держава інвестує у цей інфраструктурний проєкт 1,8 млрд грн, і до кінця 2022 року цей автошлях буде європейського зразка.

Нагадаємо, раніше заступник керівника Офісу президента та координатор "Великого будівництва"Кирило Тимошенко повідомляв, що у рамках програми президента до кінця 2023 року планується відбудувати всю мережу загальнодержавних доріг.

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