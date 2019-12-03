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Більше 56 тис. клієнтів "Волиньгазу" користуються "Особистим кабінетом"

Новини » Енергетика     03.12.2019 - 13:50
Більше 56 тис. клієнтів "Волиньгазу" користуються "Особистим кабінетом"
Ілюстративне фото (прес-служба "Волиньгазу")

Компанія активно впроваджує й інші сучасні онлайн-сервіси

За чотири роки функціонування онлайн-сервісу "Особистий кабінет" на сайті 104.ua близько 56 тис. споживачів "Волиньгазу" дистанційно вирішують усі газові питання. Про це повідомляє прес-служба компанії.

Крім "особистого кабінету", АТ "Волиньгаз" активно впроваджує й інші сучасні онлайн-сервіси, щоб споживачі могли в зручних домашніх умовах дистанційно спілкуватися з газорозподільною компанією. Серед них мобільні додатки для усіх різновидів гаджетів, СМС-інформування, електронна пошта, Контакт-центр, вайбер-боти тощо. Однак, за словами прес-служби, найзатребуванішим та найінформативнішим залишається "особистий кабінет" на сайті 104.ua.

"Лише за кілька років ми стали справді сервісною компанією, адже за короткий час практично ліквідували черги, натомість, запропонували близько десятка дистанційних видів взаємодії з Волиньгазом, - інформує голова правління АТ "Волиньгаз" Мирослав Коротя. – Разом із тим, у разі потреби, споживачі завжди можуть прийти і в наші сучасні Центри обслуговування клієнтів, які вже діють у 5 найбільших містах та районах області".

У прес-службі зазначили, що споживачам газу не потрібно чекати паперового рахунку за газ, а вчасно отримувати його у своєму "особистому кабінеті". "Зареєструватися можна на сайті 104.ua у розділі "Реєстрація". Для цього потрібно знати номер свого особового рахунку та останню суму платежу за газ", - йдеться у повідомленні.

АТ "Вінницягаз" за 11 місяців розподілило майже 554 куб. м газу За 10 місяців "Закарпатгаз" передав до суду 107 справ на 6,5 млн гривень
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