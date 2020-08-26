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Більше 45% споживачів "Хмельницькгазу" контролюють рахунку через Особистий кабінет

Хмельницький, Середа 26 серпня 2020 16:42
Більше 45% споживачів "Хмельницькгазу" контролюють рахунку через Особистий кабінет
Газова труба (kmu.gov.ua)
Автор: Марія Тарариєва

Особистим кабінетом на сайті 104.ua користуються 180 тис. жителів Хмельницької області. З початку року 50 тис. клієнтів АТ "Хмельницькгазу" приєдналися до сервісу і платять за доставку газу, вносять показання, а також контролюють рахунок за допомогою єдиного сервісу для споживачів газу 104.ua.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Вже чотири роки поспіль для клієнтів АТ "Хмельницькгаз" працює єдиний сервіс для споживачів газу 104.ua. Регіональної газовою компанією розроблено та впроваджено для споживачів газу близько десятка онлайн-сервісів: мобільні додатки, СМС-інформування, вайбер і телеграм-боти та інші", - йдеться в повідомленні.

Однак, за словами прес-служби, самим затребуваним і найбільш інформативним залишається Особистий кабінет на сайті 104.ua.

"Карантин ще більше спонукав споживачів користуватися нашими дистанційними сервісами, які є безпечними та доступними для всіх вікових категорій, - каже керівник управління клієнтського сервісу АТ "Хмельницькгаз" Юлія Стрілець. - Тому наші клієнти, навіть у віддалених селах, при наявності Інтернету успішно користуються Особистим кабінетом на сайті 104.ua. Адже не потрібно їхати в район, чекати паперової квитанції або телефонувати в Контакт-центр, тому що Особистий кабінет - завжди під рукою в постійному доступі з усією необхідною інформацією".

У прес-службі також зазначили, що Особистий кабінет дає споживачам сучасну можливість дистанційно керувати рахунком за доставку газу, так і зберегти життя і здоров'я в умовах covid-19.

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