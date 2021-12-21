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40% українців назвали "Велике будівництво" головним успіхом влади, - опитування

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Київ, Вівторок 21 грудня 2021 12:38
40% українців назвали "Велике будівництво" головним успіхом влади, - опитування Фото: ініціатор "Великого будівництва" Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

На тлі загального погіршення економічної ситуації та зниження загальної задоволеності громадян своїм рівнем життя, позитивною реформою, яку українці запам'ятали у 2021 році, стало "Велике будівництво" президента Володимира Зеленського. Воно ж стало ключовим досягненням влади, на яке звернули увагу громадяни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати опитування, проведеного компанією "Нью Імідж Маркетинг Груп" на замовлення Українського інституту майбутнього.

Як йдеться у дослідженні, після пандемії коронавірусу, яка стала головною для 24% громадян, друге місце серед подій, що запам'яталися найбільше у році, зайняло будівництво доріг. Його відклали у пам'яті 8% громадян. При цьому відповідаючи на питання про досягнення української влади, 40% назвали "Велике будівництво" ключовим успіхом.

Крім цього, серед досягнень влади респонденти називали розвиток цифрових послуг та програми "Дія" (6%), зміцнення обороноздатності країни та реконструкцію об'єктів інфраструктури (аеропортів, вокзалів тощо) - по 4%, боротьбу з корупцією та олігархами, а також відкриття ринку землі - по 3%.

"Примітно також, що у списку "провалів" влади будівництво доріг, шкіл, мостів та дитячих садків не влаштовує лише 3% опитаних. У той час як невдалу боротьбу з корупцією "провалом" вважають 24% населення, підвищення тарифів на комунальні послуги - 20 %, процес вакцинації та відсутність прогресу у мирному процесі на Донбасі - по 14%", - зазначається у матеріалі.

Нагадаємо, у 2020 році, за результатами опитування, проведеного КМІС та Фондом Демократичні ініціативи, саме програму президента назвали подією року 11,3% опитаних, при цьому 93% із них сказали, що вважають її позитивною подією.

У травні 2021 року група "Рейтинг" провела дослідження, згідно з яким інфраструктурна програма "Велике будівництво" була визнана однією з найкращих ініціатив Володимира Зеленського за два роки його президентства.

Крім того, за даними вересневого опитування групи "Рейтинг", 82% респондентів помітили покращення стану доріг та збільшення їх ремонту протягом останнього року (у 2020 році таких було 76%, 2018-2019 - близько 60%). 17% - дотримуються протилежної думки.

За даними Мінінфраструктури, у 2020-2021 роках у межах програми було відремонтовано 13 тис. км доріг та 520 мостів, а також встановлено 50 майданчиків для зважування вантажівок у русі. До 2024 року програма відновлення 1,4 тис. мостів та оновлення 24 тис. км основної мережі доріг.

У планах до 2024 року також будівництво 500 км велодоріжок у найбільших агломераціях країни та туристичних центрах.

За оцінками експертів Київської школи економіки, позитивний ефект від "Великого будівництва" у 2020 році склав близько 1,5% додаткового зростання ВВП.

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Велике будівництво
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