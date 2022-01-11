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Після 40 років заборони. Греція дозволила представникам ЛГБТ бути донорами крові

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Вівторок 11 січня 2022 16:56
Після 40 років заборони. Греція дозволила представникам ЛГБТ бути донорами крові Фото: Греція дозволила представникам ЛГБТ бути донорами крові (facebook.com/DonorUA)
Автор: Сергій Пишкін

У Греції дозволили бути донорами крові представникам ЛГБТ. Заборона діяла в країні протягом більше ніж 40 років.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Ekathimerini.

Міністр охорони здоров'я Греції Танос Плевріс підписав указ щодо нової форми, яку заповняють потенційні донори крові. Відтепер у новій формі не буде пункту, яка забороняє жертвувати кров чоловікам, у яких були одностатеві сексуальні стосунки.

Зазначається, що багато країн запровадили контроль за донорами крові після епідемії ВІЛу й СНІДу наприкінці минулого століття. У Греції відповідна заборона набрала чинності ще у 1977 році.

Втім, наприклад, обмеження й надалі діє у Ірані, Китаї та Туреччині.

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