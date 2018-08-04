4 серпня: важливі події в історії та всі свята на сьогодні

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4 серпня в Америці відзначається День берегової охорони, а Острови Кука святкують День конституції. Детальніше про всі події цього дня - в матеріалі

Які свята відзначаються сьогодні в Україні та світі, які значимі історичні події відбулися 4 серпня, а також хто народився і помер в цей день, вам розповість Styler.

4 серпня: яке сьогодні свято і пам'ятні дати

Сьогодні немає всесвітніх і міжнародних свят. Зате деякі країни відзначають національні події і дати. Приміром, в Америці відзначається День берегової охорони, а Острови Кука святкують День конституції.

Православні християни 4 серпня вшановують пам'ять святої мироносиці рівноапостольної Марії Магдалини, послідовниці Ісуса Христа.

У народі 4 серпня вшановується Марія Ягідниця. Жінки в цей день вмивалися ранковою росою для здоров'я, а ще збирали ягоди і заготовляли з них варення на зиму. А ось у поле працювати не належало, щоб не вдарила блискавка. Головна прикмета дня: гроза передвіщає багатий збір сіна.

4 серпня: які значущі події сьогодні відбувалися в Україні і світі в різні роки

У 1668 році – день народження шампанського.

У 1687 році Іван Мазепа став гетьманом Лівобережжя.

У 1836 році в Кремлі поставлений Цар-Дзвін.

У 1934 році на Українській "Криворіжсталі" запущена перша доменна піч.

У 1962 році південноафриканського лідера Нельсона Манделу посадили у в'язницю, де він провів 28 років.

4 серпня: у цей день народилися

У 1854 році – Марія Заньковецька, українська актриса театру.

У 1901 році – Луї Армстронг, легендарний американський джазмен, трубач, композитор.

У 1939 році – Олег Зайцев, радянський хокеїст, багаторазовий чемпіон світу та Європи.

У 1961 році – Барак Обама, американський політик, 44-й президент США.

4 серпня: у цей день померли

У 1875 році – Ганс Християн Андерсен, відомий датський письменник - казкар.

У 1900 році – Ісаак Левітан, російський художник.

У 1983 році Юрій Левітан, радянський диктор Всесоюзного радіо, в роки війни читав зведення Радянського інформбюро і накази Верховного Головнокомандувача.

У 1994 році – Євген Пономаренко, український актор театру і кіно.

Іменинники 4 серпня

Сьогодні свої іменини святкують: Олексій, Корній, Марія, Михайло.