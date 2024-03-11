37% владельцев криптовалюты в мире - женщины

Статистика владельцев криптовалют в мире свидетельствует о росте интереса со стороны женщин в этом секторе. Согласно исследованиям платформы Triple A, количество женщин в этой сфере возросло до 37%, а значит, в мире сейчас более 118 млн криптоинвесторов-женщин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение WhiteBIT .

Согласно исследованию, криптовалюта стала вторым по популярности классом активов среди молодых женщин в возрасте 18–34 года (популярнее только наличные деньги).

Bitcoin, Dogecoin и Ethereum - топвалюты среди криптанок. 70% женщин, обладающих криптой - ходлерки, то есть они являются долгосрочными инвесторами. Женщины также составляют 47% тех, кто намерен купить свою первую криптовалюту.

А вот в отличие от мировой статистики, соотношение мужской и женской криптоаудитории в Украине таково: мужчин 93,8%, женщин - 6,2%.

Чтобы уменьшить этот гендерный разрыв и повысить криптовалютную грамотность среди женщин, WhiteBIT, одна из крупнейших криптобирж в Европе украинского происхождения, инициирует серию обучающих мероприятий. Эти учения доступны всем и содержат опыт и советы известнейших представительниц криптосферы Украины.

В серии подкастов Women set the level на YouTube-канале WhiteBIT эксперта Катя Крипто и Ангелина Мико рассказывают, как попали в сферу криптовалют и развенчивают стереотип, что крипта не для девушек.

Зрители убедятся, что регистрация на криптобирже проходит очень легко, а купить свою первую криптовалюту можно в несколько щелчков. Кроме того, WhiteBIT разыграет среди участников подкастов 1000 USDT. Если после просмотра обучающих видео останутся открытые вопросы, то можно задать их вживую Кати Крипто 18 марта в 16:00 в прямом эфире в Instagram WhiteBIT и @katia.crypto.

Эта инициатива призвана подчеркнуть, что криптовалюта не имеет гендера, это современный цифровой актив, доступный всем.

Напомним, WhiteBIT - одна из крупнейших европейских централизованных криптобирж родом из Украины, основанная в 2018 году. На бирже представлено более 350+ торговых пар, 270+ цифровых активов и 10 государственных валют.

WhiteBIT вместе с Министерством цифровой трансформации создали "Образовательный проект по криптограмотности и блокчейну" на портале Дія.Освіта.

Также компания сотрудничает с Киево-Могилянской академией, МИД Украины, является партнером сборной Украины по футболу, футбольных клубов "Барселона" и "Трабзонспор".