31 травня: свята і важливі події на цей день

31 травня 2018 року відзначається Всесвітній день білявок

Всі свята 31 травня 2018 року, історичні події цього дня, які відбувалися в різні роки, іменини, дні народження знаменитостей, народні прикмети - в матеріалі Styler.

31 травня: яке сьогодні свято і пам'ятні дати

31 травня під егідою ВООЗ проводиться Всесвітній день без тютюну, заходи якого спрямовані на пропаганду відмови людей від куріння.

Також сьогодні Всесвітній день боротьби з розсіяним склерозом.

31 травня - це ще й Всесвітній день боротьби з нерівністю.

А все світловолосі люди 31 травня відзначають цікаве свято - Всесвітній день блондинок.

Католицька церква вшановує свято Тіла і Крові Христових (євхаристії), яке щорічно відзначається на наступний четвер після Трійці.

У народі 31 травня відзначається день Федота Овсянника і Семи дев. У цей день спостерігали за дубовим листям і сіяли льон.

Головна прикмета дня: якщо на дубах розгорнулися листя - буде хороший урожай ярих, а якщо листя з дуба починали падати - рік буде голодним.

Фото: 31 травня 2018 - свята дня (pixabay.com/jill111)

31 травня: які значущі події сьогодні відбувалися в Україні та світі в різні роки

У 1836 році в Англії запатентовано гребний гвинт.

У 1859 році був запущений годинник Біг-Бен в Вестмінстерському палаці в Лондоні.

У 1879 році в Німеччині запущена перша в світі електрична залізниця.

У 1868 році - день народження велоспорту.

У 1884 році - день народження кукурудзяних пластівців.

У 1997 році підписано Договір про дружбу, співробітництво і партнерство між РФ і Україною.

31 травня: в цей день народилися

У 1862 році - Михайло Нестеров, російський живописець.

У 1892 році - Костянтин Паустовський, радянський письменник.

У 1908 році - Ян Фрід, радянський комедійний кінорежисер.

У 1930 році - Клінт Іствуд, американський кіноактор і режисер.

У 1933 році - Георгій Бурков, радянський актор театру і кіно.

У 1973 році - Наташа Корольова, російська співачка.

31 травня: в цей день померли

У 1809 році - Франц Йозеф Гайдн, відомий австрійський композитор.

У 1837 році - Джозеф Грімальді, англійський комедійний актор, батько клоунади.

У 1953 році - Володимир Татлін, український скульптор і живописець-авангардист.

У 2009 році - В'ячеслав Невинний, радянський актор театру і кіно.

Іменинники 31 травня

Сьогодні іменини святкують: Олександра, Андрій, Богдан, Василь, Давид, Денис, Ісаак, Клавдія, Христина, Лев, Макар, Матрона, Михайло, Павло, Петро, ​​Семен, Фаїна, Федот, Юліан, Юлія.

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