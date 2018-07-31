31 липня: важливі події в історії та всі свята на сьогодні

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31 липня відзначають унікальне свято - День африканської жінки. Детальніше про всі події цього дня - в матеріалі

Які свята відзначаються сьогодні в Україні та світі, які значимі історичні події відбулися 31 липня, а також хто народився і помер в цей день, вам розповість Styler.

31 липня: яке сьогодні свято і пам'ятні дати

Щорічно 31 липня, починаючи з 2007 року, у багатьох країнах відзначається Всесвітній день рейнджера в честь людей, які служать в охороні природи.

Ще одне міжнародне свято, яке відзначається сьогодні – День африканської жінки.

У народі 31 липня відзначається Омельянов день. У цей період влаштовували банні дні з віниками з житньої соломи і польових трав, які знімали втому після жнив. Також з Омельянова дня починалася пора заготівель на зиму варення і солінь. Головна прикмета дня: Омелян прийшов, гриби і ягоди знайшов, настав час заготовляти.

31 липня: які значущі події сьогодні відбувалися в Україні і світі в різні роки

У 1790 році в Америці був виданий перший патент.

У 1941 році у фашистській Німеччині прийнято "остаточне рішення єврейського питання" про масове знищення євреїв.

У 1957 році в СРСР стартувало будівництво квартир "хрущовок".

У 1991 році СРСР і США підписали Договір про скорочення стратегічних озброєнь.

У 1994 році український атлет Сергій Бубка встановив світовий рекорд у стрибках з жердиною – 6,14 м

31 липня: у цей день народилися

В 1914 році – Луї Де Фюнес, французький кіноактор-комік.

У 1929 році – Хосе Сантамарія, уругвайський і іспанський футболіст.

В 1930 році – Олег Попов, відомий радянський артист цирку, клоун.

У 1937 році – Едіта П'єха, радянська естрадна співачка.

У 1945 році – Ян Табачник, український акордеоніст-віртуоз.

У 1945 році – Леонід Якубович, російський ведучий, актор.

У 1958 році – Білл Беррі, американський музикант, ударник рок-групи "R. E. M".

В 1964 році – Сі Сі Кетч, німецька поп-співачка.

У 1965 році – Джоан Роулінг, англійська письменниця, автор романів про Гаррі Поттера.

У 1973 році - Олег Винник, українська зірка, співак.

31 липня: у цей день померли

В 1886 році – Ференц Ліст, великий угорський композитор, піаніст-віртуоз.

У 1944 році – загинув Антуан де Сент-Екзюпері, французький письменник, льотчик.

В 1968 році – Микола Смолич,український радянський актор, режисер.

Іменинники 31 липня

Сьогодні свої іменини відзначають Панас, Омелян, Іван, Кузьма, Леонтій, Маркел, Степан.

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