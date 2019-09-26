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Майже 300 тис. споживачів боргують "Хмельницькгаз Збуту" за газ

Новини » Енергетика    26.09.2019 - 18:39
Майже 300 тис. споживачів боргують "Хмельницькгаз Збуту" за газ
Ілюстративне фото (УНІАН)

Порівняно з початком року борги подолян зменшилися на 40%

Заборгованість клієнтів-споживачів газу перед ТОВ "Хмельницькгаз Збут" перевищила 370 млн гривень. Однак порівняно з початком року борги подолян зменшилися на 40%. Про це повідомляє прес-служба компанії.

Зниження боргів в компанії пов’язують із сезонним зменшенням обсягів споживання та зниженням ціни газу. Однак ще майже 300 тис. подолян не сплатили за надані послуги з газопостачання та ризикують залишитися без блакитного палива.

За словами прес-служби, наразі від стану розрахунків споживачів за використаний газ залежить стабільність газопостачання регіону. Адже отриманими коштами "Хмельницькгаз Збут" розраховується з оптовим постачальником НАК "Нафтогаз України" та іншими учасниками ринку.

"Вже за кілька тижнів початок опалювального періоду, коли у клієнтів зростуть поточні витрати за спожитий газ. Тому пропонуємо боржникам, в тому числі і отримувачам субсидій, погасити борги, а в разі необхідності укласти з нами договір на реструктуризацію боргів. Адже оплата частинами дозволить розрахуватися за спожитий газ та уникнути відключення від газопостачання", - сказав директор "Хмельницькгаз Збуту" Андрій Левицький.

У прес-службі підкреслили, що можливість оформити договір реструктуризації – це пропозиція взаєморозуміння та співпраці між клієнтами та газопостачальною організацією. Він дає можливість для споживачів посильно та рівними частинами погасити борг за використаний природний газ. Окрім того, маючи договір реструктуризації заборгованості, споживачі можуть звертатися в управління соціального захисту населення для оформлення державної допомоги.

"Для укладання договору реструктуризації боргу, клієнтам необхідно звернутися до ТОВ "Хмельницькгаз Збут" за місцем проживання. Споживач повинен надати такі документи: паспорт власника (або особи, яка уклала заяву приєднання до умов типового договору на постачання природного газу), довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, довідку, що підтверджує неплатоспроможність споживача та членів його сім’ї", - йдеться у повідомленні.

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"З початку року газопостачання припинено понад 2 тис. подолян, сума боргу яких склала більше 13 млн гривень. Тому ТОВ "Хмельницькгаз Збут" звертається з проханням: до настання холодів знайти можливість та сплатити борги, щоб забезпечити свої родини теплом та комфортом в опалювальний період", - йдеться у повідомленні.

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