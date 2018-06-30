30 червня: свята і важливі події на цей день

30 червня 2018 року в народному календарі відзначається Мануїл. За прикметою, сьогодні сонце весь день нібито стоїть у зеніті

Всі свята 30 червня 2018 року, історичні події цього дня, які відбувалися в різні роки, іменини, дні народження знаменитостей, народні прикмети - в матеріалі Styler.

30 червня: яке сьогодні свято і пам'ятні дати

Сьогодні в світі відзначається Міжнародний день астероїда, який покликаний інформувати людей про небезпеку цього космічного явища. День був проголошений ООН в 2016 році в пам'ять про Тугуський метеорит.

У народі 30 червня шануються Мануйло і Савелій або Солнцестой. Вважалося, що в цей період сонце завмирає в зеніті, а трави починають буйно рости. Також люди боялися розгулу нечистої сили. Прикмети дня:

яскравий схід сонця - до багатого врожаю;

вечірня веселка на солнцестой віщує гарну погоду;

червоний захід - до сильних вітрів і похмурої погоди.

Фото: 30 червня - народне свято Мануїла Солнцестоя (pixabay.com/Free-Photos)

30 червня: які значущі події сьогодні відбувалися в Україні та світі в різні роки

У 1889 році був заснований Міжпарламентський союз.

У 1894 році в відкритий символ Лондона розвідний Тауерський міст.

У 1908 році в Сибіру впав Тунгуський метеорит.

У 1910 році завершена прокладка телефонного кабелю між Європою і Південною Америкою.

У 1947 році в Німеччині розпочало роботу українське Наукове товариство імені Т. Шевченка.

У 1991 році створено Національний меджліс кримських татар.

У 1992 році прийнято закон про поділ повноважень між державними органами України та АР Крим.

У 1997 році в Англії опублікована перша книга про Гаррі Поттера.

30 червня: в цей день народилися

У 1891 році - Стенлі Спенсер, англійський живописець.

У 1907 році - Роман Шухевич, український політичний діяч, глава УПА.

У 1966 році - Майк Тайсон, американський боксер, чемпіон світу в суперважкій вазі.

У 1985 році - Майкл Фелпс, знаменитий американський плавець, 23-разовий олімпійський чемпіон.

30 червня: в цей день померли

У 1966 році - Ніно Фаріна, італійський автогонщик, перший чемпіон світу "Формули-1".

У 1989 році - Ростислав Плятт, радянський актор театру і кіно.

У 1995 році - Гавриїл Троєпольский радянський письменник, автор "Білий Бім Чорне вухо".

У 1995 році - Назарій Яремчук, український естрадний співак.

У 2001 році - Чет Аткінс, американський гітарист.

Іменинники 30 червня

Сьогодні свої іменини відзначають: Йосип, Кирило, Максим, Микита, Пелагея, Савелій.

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