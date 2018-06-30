30 червня: свята і важливі події на цей день

30 червня 2018 року в народному календарі відзначається Мануїл. За прикметою, сьогодні сонце весь день нібито стоїть у зеніті
Всі свята 30 червня 2018 року, історичні події цього дня, які відбувалися в різні роки, іменини, дні народження знаменитостей, народні прикмети - в матеріалі Styler.
Сьогодні в світі відзначається Міжнародний день астероїда, який покликаний інформувати людей про небезпеку цього космічного явища. День був проголошений ООН в 2016 році в пам'ять про Тугуський метеорит.
У народі 30 червня шануються Мануйло і Савелій або Солнцестой. Вважалося, що в цей період сонце завмирає в зеніті, а трави починають буйно рости. Також люди боялися розгулу нечистої сили. Прикмети дня:
Фото: 30 червня - народне свято Мануїла Солнцестоя (pixabay.com/Free-Photos)
У 1889 році був заснований Міжпарламентський союз.
У 1894 році в відкритий символ Лондона розвідний Тауерський міст.
У 1908 році в Сибіру впав Тунгуський метеорит.
У 1910 році завершена прокладка телефонного кабелю між Європою і Південною Америкою.
У 1947 році в Німеччині розпочало роботу українське Наукове товариство імені Т. Шевченка.
У 1991 році створено Національний меджліс кримських татар.
У 1992 році прийнято закон про поділ повноважень між державними органами України та АР Крим.
У 1997 році в Англії опублікована перша книга про Гаррі Поттера.
У 1891 році - Стенлі Спенсер, англійський живописець.
У 1907 році - Роман Шухевич, український політичний діяч, глава УПА.
У 1966 році - Майк Тайсон, американський боксер, чемпіон світу в суперважкій вазі.
У 1985 році - Майкл Фелпс, знаменитий американський плавець, 23-разовий олімпійський чемпіон.
У 1966 році - Ніно Фаріна, італійський автогонщик, перший чемпіон світу "Формули-1".
У 1989 році - Ростислав Плятт, радянський актор театру і кіно.
У 1995 році - Гавриїл Троєпольский радянський письменник, автор "Білий Бім Чорне вухо".
У 1995 році - Назарій Яремчук, український естрадний співак.
У 2001 році - Чет Аткінс, американський гітарист.
Сьогодні свої іменини відзначають: Йосип, Кирило, Максим, Микита, Пелагея, Савелій.
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