До +29 и дожди на западе: прогноз погоды на сегодня

На западе Украины ожидаются дожди, возможна гроза. Тем временем на остальной части территорий погода будет солнечной.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на украинский гидрометеорологический центр.

В Киеве можно ожидать переменную облачность, без осадков. Температура воздуха ночью будет от +14 до +19, а днем - от +27 до +29 градусов. Скорость ветра будет достигать 5-10 м/с.

Фото: прогноз погоды на сегодня (facebook.com/UkrHMC)

Дожди и грозы следует ожидать во Львовской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Черновицкой, Хмельницкой, Волынской и Ровенской областях.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, согласно данным ГСЧС, сегодня, 19 июня, ожидается непогода в ряде центральных, западных, северных и южных областей. Спасатели объявили первый (желтый) уровень опасности

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