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До +29 и дожди на западе: прогноз погоды на сегодня

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Понедельник 19 июня 2023 07:30
До +29 и дожди на западе: прогноз погоды на сегодня Фото: прогноз погоды на сегодня (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

На западе Украины ожидаются дожди, возможна гроза. Тем временем на остальной части территорий погода будет солнечной.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на украинский гидрометеорологический центр.

Дожди и грозы следует ожидать во Львовской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Черновицкой, Хмельницкой, Волынской и Ровенской областях.

Ветер ожидается преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура:

  • на западе будет колебаться от +12 до +15 ночью и от +21 до +25 днем;
  • на севере будет колебаться от +15 до +19 ночью и от +26 до +29 днем;
  • на юге будет колебаться от +16 до +20 ночью и от +25 до +29 днем;
  • на востоке будет колебаться от +13 до +18 ночью и от +24 до +27 днем.

До +29 и дожди на западе: прогноз погоды на сегодня

Фото: прогноз погоды на сегодня (facebook.com/UkrHMC)

Погода в Киеве

В Киеве можно ожидать переменную облачность, без осадков. Температура воздуха ночью будет от +14 до +19, а днем - от +27 до +29 градусов. Скорость ветра будет достигать 5-10 м/с.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, согласно данным ГСЧС, сегодня, 19 июня, ожидается непогода в ряде центральных, западных, северных и южных областей. Спасатели объявили первый (желтый) уровень опасности

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