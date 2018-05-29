29 травня: свята і важливі події на цей день

29 травня відзначається Всесвітній день здорового травлення, а в народному календарі - свято Федора Житника, коли прогнозують погоду на літо

Всі свята 29 травня 2018 року, історичні події цього дня, які відбувалися в різні роки, іменини, дні народження знаменитостей, народні прикмети - в матеріалі Styler.

29 травня: яке сьогодні свято і пам'ятні дати

День здорового травлення 29 травня почали відзначати з ініціативи Всесвітньої організації гастроентерологів, з метою звернути увагу на проблеми харчування і травлення в сучасному ритмі життя людини.

Щорічно в цей день також відзначається Міжнародний день миротворців ООН. Пам'ятна дата була заснована на Генеральній асамблеї ООН в 2002 році. В Україні День миротворців відзначається з 2003 року. Свято покликане віддати шану тим, хто жертвує собою заради встановлення і підтримання миру в зонах збройних протистоянь в різних куточках планети.

У народному календарі 29 травня - свято Федора Житника. З давніх-давен в цей день селяни закінчували сіяти жито і інші ярі культури в полях, а головним блюдом на столі була каша - манна, ячна, гречана.

На Федора Житника варто звернути увагу на такі прикмети:

Якщо до Житника зацвіла горобина - встановиться тепло і холодів вже не буде.

Якщо 29 травня йде дощ і чути квакання жаб у водоймах - погода скоро налагодиться.

На озерах з'явилися латаття - до стійкого літнього тепла.

29 травня гримить грім - буде хороший урожай зерна.

Ластівки в день Житника на гнізда сідають - червень буде спекотним, якщо пташки продовжують грати в повітрі - перший місяць літа буде дощовим.

Фото: 29 травня - Федора Житника, коли прогнозують погоду на літо (pixabay.com/RitaE)

29 травня: які значущі події сьогодні відбувалися в Україні та світі в різні роки

У 1630 році між козацькою старшиною і польським гетьманом була підписана Переяславська угода.

1738 року російським імператором був підписаний указ про повернення козаків, що втекли до Гетьманщини і Російської імперії, на Слобідську Україну.

У 1802 році фізиком В. Петровим було відкрите явище електричної дуги.

У 1900 році в США була зареєстрована торгова марка "Ескалатор", незабаром так стали називати підйомники з рухомої доріжкою.

У 1918 році - гетьманом П. Скоропадським був організований Всеукраїнський кооперативний видавничий союз "Книгоспілка".

У 1942 році Харків був повністю оточений німецькими фашистськими військами.

У 1953 році людині вперше вдалося підкорити найвищу гору на планеті. В цей день на вершину Евересту (8848 м) піднялися альпіністи Т. Норгей і Е.Хілларі.

У 1964 році в Києві відкрився найбільший в Радянському Союзі ботанічний сад. Нині носить назву Національний ботанічний сад ім. М. Гришка.

29 травня: в цей день народилися

У 1874 році - англійський письменник Гілберт Кіт Честертон, відомий своїми детективними новелами.

У 1878 році - український поет і перекладач Петро Карманський.

У 1899 році - український режисер, сценарист, актор Фавст Лопатинський.

У 1905 році - українська співачка Ольга Благовидова.

У 1917 році - американський президент Джон Кеннеді.

У 1953 році - радянський актор Олександр Абдулов.

Іменинники 29 травня

Сьогодні іменини святкують: Олександр, Аркадій, Георгій, Єфрем, Петро, ​​Микола, Федір.

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