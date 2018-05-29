29 травня: свята і важливі події на цей день

29 травня відзначається Всесвітній день здорового травлення, а в народному календарі - свято Федора Житника, коли прогнозують погоду на літо
Всі свята 29 травня 2018 року, історичні події цього дня, які відбувалися в різні роки, іменини, дні народження знаменитостей, народні прикмети - в матеріалі Styler.
День здорового травлення 29 травня почали відзначати з ініціативи Всесвітньої організації гастроентерологів, з метою звернути увагу на проблеми харчування і травлення в сучасному ритмі життя людини.
Щорічно в цей день також відзначається Міжнародний день миротворців ООН. Пам'ятна дата була заснована на Генеральній асамблеї ООН в 2002 році. В Україні День миротворців відзначається з 2003 року. Свято покликане віддати шану тим, хто жертвує собою заради встановлення і підтримання миру в зонах збройних протистоянь в різних куточках планети.
У народному календарі 29 травня - свято Федора Житника. З давніх-давен в цей день селяни закінчували сіяти жито і інші ярі культури в полях, а головним блюдом на столі була каша - манна, ячна, гречана.
На Федора Житника варто звернути увагу на такі прикмети:
Фото: 29 травня - Федора Житника, коли прогнозують погоду на літо (pixabay.com/RitaE)
У 1630 році між козацькою старшиною і польським гетьманом була підписана Переяславська угода.
1738 року російським імператором був підписаний указ про повернення козаків, що втекли до Гетьманщини і Російської імперії, на Слобідську Україну.
У 1802 році фізиком В. Петровим було відкрите явище електричної дуги.
У 1900 році в США була зареєстрована торгова марка "Ескалатор", незабаром так стали називати підйомники з рухомої доріжкою.
У 1918 році - гетьманом П. Скоропадським був організований Всеукраїнський кооперативний видавничий союз "Книгоспілка".
У 1942 році Харків був повністю оточений німецькими фашистськими військами.
У 1953 році людині вперше вдалося підкорити найвищу гору на планеті. В цей день на вершину Евересту (8848 м) піднялися альпіністи Т. Норгей і Е.Хілларі.
У 1964 році в Києві відкрився найбільший в Радянському Союзі ботанічний сад. Нині носить назву Національний ботанічний сад ім. М. Гришка.
У 1874 році - англійський письменник Гілберт Кіт Честертон, відомий своїми детективними новелами.
У 1878 році - український поет і перекладач Петро Карманський.
У 1899 році - український режисер, сценарист, актор Фавст Лопатинський.
У 1905 році - українська співачка Ольга Благовидова.
У 1917 році - американський президент Джон Кеннеді.
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Сьогодні іменини святкують: Олександр, Аркадій, Георгій, Єфрем, Петро, Микола, Федір.
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