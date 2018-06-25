25 червня: свята і важливі події на цей день

25 червня 2018 року святкується День єднання слов'ян, а з ініціативи ООН відзначається День моряка
Всі свята 25 червня 2018 року, історичні події цього дня, які відбувалися в різні роки, іменини, дні народження знаменитостей, народні прикмети - в матеріалі Styler.
Щорічно 25 червня слов'яни у всьому світі відзначають День дружби і єднання слов'ян - свято, яке було засноване після розпаду СРСР з метою збереження культури і багатовікової зв'язку людей.
День моряка або ж День мореплавця був заснований під егідою ООН в 2010 році і щорічно святкується людьми цієї професії 25 червня.
Фото: 25 червня - День моряка з ініціативи ООН (pixabay.com/Sharim)
Крім того сьогодні відзначається Всесвітній день вітіліго, покликаний звернути увагу на проблеми людей з цим захворюванням шкіри.
У народі 25 червня вшановується Петро Солнцеворот. Люди помітили, що з цього часу день ставав коротше, сонце повертало на зиму, а літо - на спеку.
Головна прикмета дня: якщо на Петра жарко, буде хороший сінокіс.
У 1946 році СРСР вступив в Міжнародну федерацію футболу (МФК).
1950 році почалася Корейська війна.
У 1957 - день народження іграшки "літаюча тарілка".
У 1967 році відбулася перша трансляція на весь світ телепередачі - група "The Beatles" вперше виконала пісню "All You Need Is Love".
У 1992 році об'єдналися українська автокефалія і православна церква Київського патріархату.
У 1907 році - Арсеній Тарковський, російський поет, батько режисера Андрія Тарковського.
У 1937 році - Альберт Філозов, радянський актор театру і кіно.
У 1963 році - Джордж Майкл, англійський музикант, співак, композитор.
У 1975 році - Лінда Карделліні, американська кіноактриса.
У 1822 році - Ернст Гофман, німецький письменник, композитор, художник.
У 1997 році - Жак-Ів Кусто, французький натураліст, океанограф, мандрівник.
У 1999 році - Євген Моргунов, радянський актор, режисер.
У 2009 році - Майкл Джексон, американський співак, танцюрист, "король поп-музики".
Сьогодні свої іменини відзначають: Андрій, Ганна, Іван, Марія, Петро, Степан, Тимофій, Юліан.
День літнього сонцестояння (video.rbc.ua)