25 липня: свята і важливі події на цей день

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25 липня у деяких країнах відзначаються національні свята

Всі свята 25 липня 2018 року, історичні події цього дня, які відбувалися в різні роки, іменини, дні народження знаменитостей, народні прикмети - в матеріалі Styler.

25 липня: яке сьогодні свято і пам'ятні дати

Сьогодні немає всесвітніх свят. Натомість в багатьох країнах відзначаються національні та професійні значущі дати. Так, Туніс святкує День Республіки, Пуерто-Ріко — День конституції, Росія вітає усіх своїх слідчих і річкову поліцію, а Білорусь – пожежних.

У народі 25 липня вшановуються Прокл Плакальник. Вважалося, що в цей період випадають рясні роси, а тому селяни поспішали зібрати врожай з полів і заготовити сіно. Прикмети дня:

на Прокла земля від роси промокла ;

роса і туман – до ясних днях;

якщо на Прокла немає роси – можна чекати непогоди.

Значущі події в Україні та світі в різні роки

У 1687 році український державний діяч Іван Мазепа став гетьманом України.

У 1713 році Петро I підписав указ про організації слідчої канцелярії.

В 1814 році проведено перше випробування паровоза.

У 1942 році під час Другої світової війни почалася битва за Кавказ.

В 1947 році в Празі розпочався I Всесвітній фестиваль молоді і студентів.

В цей день народилися

У 1929 році – Василь Шукшин, радянський письменник, актор, режисер.

У 1936 році – Леонід Левін, радянський архітектор, творець меморіального комплексу Хатинь.

У 1958 році – Терстон Мур, американський музикант, гітарист, співак, композитор.

У 1959 році – Андрій Харитонов, радянський актор театру і кіно, режисер.

У 1978 році – Луїз Джой Браун, англійка, перший в світі людина, зачата в пробірці (ЕКО).

В цей день померли

У 1934 році – Нестор Махно, видатний український революціонер, анархіст.

В 1955 році – Ісаак Дунаєвський, радянський композитор.

У 1972 році – Леонід Єнгібаров, радянський комік, клоун, кіноактор.

В 1980 році – Володимир Висоцький, відомий радянський поет, бард, актор театру і кіно.

У 1996 році – Мікаел Таривердієв, радянський композитор.

У 2008 році – Михайло Пуговкін, радянський і російський актор театру і кіно.

Іменинники 25 липня

Сьогодні свої іменини відзначають: Антон, Арсеній, Вероніка, Гаврило, Іван, Марія, Михайло, Федір.