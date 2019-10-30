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Понад 230 тис. споживачів "Дніпропетровськгазу" користуються Особистим кабінетом

Новини » Енергетика    30.10.2019 - 18:36
Понад 230 тис. споживачів "Дніпропетровськгазу" користуються Особистим кабінетом
Ілюстративне фото (kmu.gov.ua)

Особистий кабінет особливо інформативний для одержувачів державної допомоги

Майже 40% споживачів газу Дніпропетровської області зареєстровані в Особистому кабінеті на сайті 104.ua станом на кінець жовтня 2019 року. Тільки з початку року кількість клієнтів, які обрали дистанційний спосіб комунікації з АТ "Дніпропетровськгаз", зросла на 44 тис. Про це повідомляє прес-служба компанії.

У Особистому кабінеті споживач бачить стан рахунку, свої персональні дані, може сформувати та роздрукувати квитанцію передати показники лічильника, оплатити спожитий газ онлайн. Також цей сервіс дозволяє подати заявку на виклик майстра або контролера.

"Для нас важливо отримувати зворотний зв'язок від кожного клієнта. На сьогоднішній день Особистий кабінет на сайті 104.ua є одним з онлайн-сервісів, розроблених компанією для споживачів газу. Щодня протягом останніх 4 років, ми отримуємо запитання та пропозиції від наших клієнтів через особистий кабінет на сайті 104.ua. Сьогодні Особистий кабінет є і в мобільному форматі. Завантажити мобільний додаток 104 Mobile можна як в Google Play так і в AppStore", - прокоментувала керівник управління клієнтського сервісу АТ "Дніпропетровськгаз" Аліна Левкович.

У прес-службі зазначили, що користуватися Особистим кабінетом можуть і споживачі, у яких встановлені загальнобудинкові лічильники. За допомогою сервісу клієнти можуть самостійно контролювати стан особового рахунку, дізнаватися обсяг спожитого природного газу, розмір нарахованої субсидії, наявність боргу чи переплати. Крім того, Особистий кабінет особливо інформативний для одержувачів державної допомоги - пільговиків і субсидіантів, адже оперативно відображає всю необхідну інформацію про нарахування та призначення.

"Зареєструватися в Особистому кабінеті на сайті 104.ua можна самостійно, зі свого комп'ютера, або скористатися допомогою фахівців "Дніпропетровськгаз". У Центрах обслуговування клієнтів компанії є спеціально відведені для цього куточки "тонкий клієнт", обладнані комп'ютерною технікою, доступом до мережі інтернет. При необхідності практичну допомогу в реєстрації надають менеджери Центрів обслуговування і оператори Контакт-центр", - йдеться в повідомленні.

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