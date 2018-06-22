22 червня: свята і важливі події на цей день

Свята 22 червня і знаменні події цього дня

Всі свята 22 червня 2018 року, історичні події цього дня, які відбувалися в різні роки, іменини, дні народження знаменитостей, народні прикмети - в матеріалі Styler.

22 червня: яке сьогодні свято і пам'ятні дати

Щорічно 22 червня в Україні, Білорусі, Росії відзначається День пам'яті і скорботи, приурочений до початку Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років.

У народі 22 червня відзначається Кирилів день. Вважалося, що з цього часу літо остаточно вступало в силу, встигала суниця, а число комарів зменшувалося.

Головна прикмета дня: з Кирила починався літню спеку.

Фото: З Кирилова дня починається літня спека (pixabay.com/jill111)

22 червня: які значущі події сьогодні відбувалися в Україні та світі в різні роки

У 1633 року Галілео Галілей відступився від свого вчення про геліоцентричну систему світу, згідно з якою Земля обертається навколо Сонця.

У 1862 році в Росії були закриті християнські недільні школи.

У 1915 році Львів був зайнятий військами Австрії і Німеччини.

У 1941 році почалася Велика Вітчизняна війна в результаті вторгнення нацистської Німеччини на територію СРСР.

У 1986 році аргентинський футболіст Дієго Марадона забив свої знамениті голи "рукою бога" і "Гол століття" в грі зі збірною Англії на ЧС.

22 червня: в цей день народилися

У 1757 році - Джордж Ванкувер, англійський дослідник і мореплавець.

У 1856 році - Генрі Хаггард, англійський письменник, автор роману "Копальні царя Соломона".

У 1898 році - Еріх Марія Ремарк, відомий німецький письменник.

У 1903 році - Джон Діллінджер, найвідоміший американський грабіжник.

У 1906 році - Біллі Уайлдер, американський кінорежисер.

У 1947 році - Наталія Варлей, радянська кіноактриса ( "Кавказька полонянка").

У 1981 році - Сергій Притула, український актор і телеведучий.

Факти про Сергія Притулу (video.rbc.ua)

22 червня: в цей день померли

У 1969 році - Джуді Гарленд, американська актриса і співачка, мати Лайзи Міннеллі.

У 1995 році - Леонід Дербеньов, радянський поет, автор пісень.

У 2008 році - Наталія Бехтерєва, радянський нейрофізіолог, глава Інституту мозку людини.

Іменинники 22 червня

Сьогодні свої іменини відзначають: Олександр, Олексій, Іван, Кирило, Маріанна, Марія, Марфа, Фекла.