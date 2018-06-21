21 червня: свята і важливі події на цей день

21 червня 2018 відзначається День йоги, також сьогодні свято у всіх любителів кататися на скейтборді

Всі свята 21 червня 2018 року, історичні події цього дня, які відбувалися в різні роки, іменини, дні народження знаменитостей, народні прикмети - в матеріалі Styler.

21 червня: яке сьогодні свято і пам'ятні дати

Щорічно 21 червня прихильники стародавньої фізичної і духовної практики святкує Міжнародний день йоги, організований під егідою ООН в 2014 році.

Ще сьогодні, починаючи з 2006 року, відзначається Всесвітній день гідрографії, також заснований за сприяння ООН.

Фото: 21 червня - Міжнародний день скейтбордингу (pixabay.com/fancycrave1)

Міжнародний день скейтбордингу - відносно молоде свято, яке 21 червня відзначають всі любителі цього активного виду спорту.

У 2018 році на 21 червня припадає день літнього сонцестояння, коли настає найдовший день у році і найкоротша ніч.

У народі 21 червня відзначається Федір Колодязник. Вважалося, що це день майстрів, які роблять колодязі. З цього періоду селяни починали вивозити гній в поля для добрива. Прикмети дня:

рясна роса на Федора - до багатого врожаю льону;

якщо на Федора гроза - чекати негоди;

якщо на Федора в небі багато зірок - буде багато грибів у вересні;

Фото: 21 червня - день літнього сонцестояння (pixabay.com/diego_torres)

21 червня: які значущі події сьогодні відбувалися в Україні та світі в різні роки

У 1768 року гайдамаки в ході Коліївщини взяли штурмом місто Умань.

У 1893 році в Америці було запущено перше "чортове" колесо огляду.

У 1948 році фірма грамзапису "Columbia Records" випустила в продаж довгограючі вінілові пластинки.

У 2004 році вперше вийшов в космос перший у світі приватний космічний корабель "SpaceShipOne".

21 червня: в цей день народилися

У 1781 році - Симеон Дені Пуассон, французький вчений, творець сучасної математичної фізики.

У 1840 році - Акакій Церетелі, грузинський поет любовної лірики.

У 1897 році - Юрій Кондратюк, український вчений, один з основоположників космонавтики.

У 1910 році - Олександр Твардовський, радянський поет, письменник, журналіст.

У 1962 році - Віктор Цой, радянський рок-музикант, лідер групи "Кіно".

21 червня: в цей день померли

У 1860 році - Микола Маркевич, український історик, перший український енциклопедист.

У 1908 році - Микола Римський-Корсаков, російський композитор, диригент.

У 1970 році - Лев Кассиль, радянський письменник-прозаїк.

Іменинники 21 червня

Сьогодні іменини святкують: Василь, Єфрем, Костянтин, Павло, Федір.

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