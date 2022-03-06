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206-й батальйон під обстрілами евакуював з Ірпеня ще півтисячі жінок з дітьми, - Порошенко

Новость на русском →
Неділя 06 березня 2022 19:10
206-й батальйон під обстрілами евакуював з Ірпеня ще півтисячі жінок з дітьми, - Порошенко Фото: Петро Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Артем Горовенко

206-й батальйон територіальної оборони продовжив евакуацію людей з Ірпеня попри ворожі обстріли.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Петра Порошенка у Facebook.

"Ще понад 500 мешканців Ірпеня зміг евакуювати сьогодні наш 206-й батальйон тероборони Києва. Під час порятунку людей був зафіксований ворожий безпілотник. Наші бійці спробували його збити. І потрапили під російський обстріл", - повідомив Порошенко.

Як стало відомо, внаслідок ворожого обстрілу по Ірпеню з мінометів загинуло щонайменше четверо людей, серед них - двоє дітей.

Це вже третій рейд 206-го батальйону в Ірпінь. Загалом за останні дні вдалося вивезти з небезпеки понад три тисячі місцевих жителів - переважно це жінки з дітьми і люди похилого віку.

206-й батальйон територіальної оборони був створений за ініціативи Петра Порошенка для захисту Києва і околиць. До формування увійшли депутати партії "Європейська солідарність", ветерани російсько-української війни та небайдужі кияни.

Батальйон зокрема взяв участь у захисті Гостомеля, Ірпеня, а також київського району Оболонь від рашистських ДРГ та окупантів.

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