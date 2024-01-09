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В 2023 году долги на балансирующем рынке электроэнергии выросли более чем на 40%

Вторник 09 января 2024 18:48
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В 2023 году долги на балансирующем рынке электроэнергии выросли более чем на 40% Фото: в 2023 году долги на балансирующем рынке электроэнергии выросли более чем на 40% (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

За 2023 год задолженность НЭК "Укрэнерго" на балансирующем рынке перед участниками выросла на 44% - до 18,4 млрд грн. В то же время, задолженность участников рынка перед "Укрэнерго" за этот период выросла на 40% - до 30,6 млрд грн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на расчет консалтинговой компании ExPro.

Отмечается, что по состоянию на конец 2023 года в структуре задолженности НЭК "Укрэнерго" перед участниками рынка доля долга перед поставщиками услуг по балансировке составляет 80%, перед сторонами, ответственными за баланс - 20%.

Наибольший долг "Укрэнерго" на балансирующем рынке перед государственной Укргидроэнерго, государственными и частными тепловыми электростанциями и теплоэлектроцентралями.

Как указывал председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий на одном из последних заседаний комитета ВРУ по вопросам энергетики и ЖКУ, основная часть прироста задолженности приходится на поставщика последней надежды "Укринтерэнерго".

"То есть мы понимаем, что природой этого роста долга поставщика "последней надежды" является факт, что все еще есть много потребителей, потребляющих электроэнергию, которых нельзя, очевидно, отключить от потребления, которые при этом не покупают и не оплачивают ее. То есть, это проблема балансирующего рынка. Она сегодня не решена. И какого-то значительного улучшения именно в этом сегменте мы не видим", - говорил он.

В частности, к перечню объектов (около 5,5 тысячи потребителей), которые не могут быть отключены от электроэнергии, относились водоканалы, муниципальные предприятия, государственные шахты и другая критическая инфраструктура.

После отмены приказа Минэнерго №148 "Об урегулировании вопросов по поставкам электрической энергии потребителям и расчетам между участниками розничного рынка электрической энергии в период действия в Украине военного положения", в "Укрэнерго" ожидают, что в ближайшее время правительство предложит исчерпывающий перечень "защищенных потребителей".

Ранее народный депутат и член парламентского комитета по энергетике Андрей Жупанин заявил, что долги в энергетической отрасли Украины приводят к тому, что делают ее непривлекательной для инвесторов.

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