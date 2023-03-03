В 2022 году ритейлеры передали в бюджеты 56,6 млрд грн, почти половину уплатила АТБ

В 2022 году украинские ритейлеры передали в бюджеты всех уровней 56,6 млрд гривен. Почти половину этой суммы заплатила сеть АТБ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на delo.ua.

Наибольшая часть уплаченной в 2022 году суммы налогов и сборов приходится на продуктовый ритейл. Согласно обновленным данным, в течение года в бюджеты всех уровней были уплачены налоги и сборы на сумму 20,44 млрд грн. Из них в государственный бюджет пошло 13,65 млрд грн, в местные бюджеты - 4,32 млрд грн, а целевые фонды получили 2,47 млрд грн.

Даже несмотря на вызванные войной негативные факторы, как потери активов, части поставщиков и мощностей, годовая сумма уплаченных налогов почти на миллиард гривен превышает показатели предыдущего года. В 2021 году было уплачено налогов на общую сумму 19,45 млрд гривен.

"Несмотря на существенные потери, серьезные вызовы военного времени мы остаемся форпостом продовольственной безопасности страны и одним из главных источников бюджетных поступлений", - отметил генеральный директор и председатель Совета директоров корпорации АТБ Борис Марков.

По данным из открытых источников, флагманское предприятие корпорации – торговая сеть "АТБ-Маркет" в течение прошлого года уплатила налогов и сборов на 15,63 млрд гривен.

Из них государственный бюджет получил 10,11 млрд. гривен, в местные бюджеты ушло 3,63 млрд гривен, целевые фонды получили 1,89 млрд. гривен.

"До войны ритейл находился в ТОП-5 наиболее прибыльных отраслей экономики Украины. Но после начала полномасштабных боевых действий 24 февраля все кардинально изменилось", - прокомментировал результаты исследования глава Ассоциации ритейлеров Украины Андрей Жук.

Кроме того, сегодня отрасль розничной торговли является одним из самых крупных работодателей страны. По состоянию на конец прошлого года в ритейле было задействовано более 304 тысячи сотрудников. Почти четверть трудоустроены на предприятиях корпорации АТБ.

Вместе с тем общая сумма гуманитарной помощи от компании военным и мирному населению уже превысила 200 млн гривен.