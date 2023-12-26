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За 2022-2023 годы "Украинская команда" помогла почти 275 тысячам военных и гражданских

Вторник 26 декабря 2023 20:32
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За 2022-2023 годы "Украинская команда" помогла почти 275 тысячам военных и гражданских Фото: за 2022-2023 годы волонтеры "Украинской команды" помогли почти 275 тысячам военных и гражданских (facebook com)
Автор: Сергей Новиков

С начала полномасштабной российской агрессии волонтерский штаб "Украинская команда" оказал помощь почти 275 тысяч военных и гражданских украинцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook волонтеров.

"Подходит к концу второй год полномасштабной войны. И второй год работы "Украинской команды". Мы объединились в первые дни полномасштабного вторжения ради помощи тем, кто встал на защиту нашей страны с оружием в руках. А также пострадавшим от этой войны . В общей сложности мы оказали помощи почти 275 тысячам военных и гражданских", - говорится в сообщении.

Волонтерский штаб определил своим приоритетом помощь военным, удерживающим фронт.

"Наш приоритет - поддержка наших защитников на передовой. За неполные два года "Украинская команда" передала и доставила на передовую десятки автомобилей, сотни дронов, тысячи бандерпечей и десятки тысяч наборов для обогрева. А также старлинки, станции управления дронами, военную форму и амуницию и многое другое. Спасибо каждому, кто помогал своими донатами", - подчеркнули в "Украинской команде".

Ранее сообщалось, что "Украинская команда" передала 100 FPV-дронов бойцам 110 Отдельной механизированной бригады им. генерал-хорунжего Марка Безручко, защищающая Авдеевку.

Также сообщалось, что "Украинская команда" привезла на передовую нескольким бригадам на Лиманском и Бахмутском направлениях партию дронов-камикадзе, станции управления беспилотниками и авто.

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