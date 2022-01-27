ru ua
Чт, 27 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У 2021 році "Житомиргаз Збут" поставив клієнтам 9,6 млн кВт-год електроенергії

Новость на русском →
Житомир, Четвер 27 січня 2022 13:22
У 2021 році "Житомиргаз Збут" поставив клієнтам 9,6 млн кВт-год електроенергії Фото: Лінія електропередачі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Тарариєва

Уже більше року ТОВ "Житомиргаз Збут", що працює під брендом "Твій газзбут", постачає не лише газ, а й електроенергію для представників малого та середнього бізнесу, бюджетних організацій. У 2021 році компанія реалізувала 9,6 кВт-год електроенергії.

Про це повідомляє прес-служба "Житомиргаз Збуту".

"Перші непобутові споживачі електроенергії у компанії були ще в грудні 2020 року. Вигідні пропозиції та зручні умови співпраці наразі для себе обрали майже 200 юридичних осіб. Серед них є приватні підприємства і бюджетні організації. Ми розуміємо, що бізнес-клієнти цінують свій час, тому створюємо комфортні умови для співпраці та пропонуємо пакет "Електроенергія+газ". Персональний менеджер допомагає вирішувати усі питання максимально оперативно: формує та надсилає рахунки, коригує обсяги, консультує", – розповідає директор ТОВ "Житомиргаз Збут" Олена Благодарська.

За словами прес-служби, більшість клієнтів, які купують електроенергію у ТОВ "Житомиргаз Збут", це представники сфери обслуговування і торгівлі, каменеобробної та деревообробної галузі, легкої промисловості. Третина з клієнтського портфелю споживачів електричної енергії – бюджетні установи.

"Корпоративні клієнти можуть обрати найбільш привабливі умови співпраці. Серед переваг – відсутність штрафів за небаланси, можливість сплачувати за послугу розподілу електроенергії через постачальника", - йдеться у повідомленні.

У прес-службі зазначили, що також кожен клієнт самостійно обирає найбільш зручний графік розрахунку:

  • передплата,
  • подекадна оплата,
  • за фактом споживання.

"Про всі деталі пропозиції "Електроенергія+газ" дізнавайтеся в менеджера за телефоном: (063) 223 92 42. Детальніше про умови придбання електроенергії читайте на сайті ТОВ "Житомиргаз Збут", - йдеться у повідомленні.

Читайте РБК-Україна в Google News
Житомир Електроенергія Газ
NEWS
У Дніпрі нацгвардієць розстріляв караул військовослужбовців. П'ятеро загиблих
У Дніпрі нацгвардієць розстріляв караул військовослужбовців. П'ятеро загиблих
DAILY
Бензин знову дорожчає. Як світові ціни на нафту б'ють по кишенях водіїв в Україні
Ростислав Шаправський, Юрій Дощатов Бензин знову дорожчає. Як світові ціни на нафту б'ють по кишенях водіїв в Україні