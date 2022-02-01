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У 2021 році "Метінвест" сплатив до бюджетів усіх рівнів майже 52,7 млрд гривень податків та зборів

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Київ, Вівторок 01 лютого 2022 13:35
У 2021 році "Метінвест" сплатив до бюджетів усіх рівнів майже 52,7 млрд гривень податків та зборів Фото: "Метінвест" (metinvestholding.com)
Автор: Наталія Гурковська

Metinvest B.V. (Нідерланди), материнська компанія міжнародної вертикально інтегрованої гірничо-металургійної групи "Метінвест", у 2021 році наростила сплату податків у 2,4 рази порівняно з попереднім роком - до 52,7 млрд грн.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Згідно з оприлюдненими у вівторок компанією попередніми даними за 2021 рік, група "Метінвест" з урахуванням асоційованих компаній та спільних підприємств у 2021 році перерахувала до бюджетів усіх рівнів в Україні 52,7 млрд грн податків та зборів, що у 2,4 рази більше, ніж 2020 року.

При цьому уточнюється, що традиційно найбільша виплата - податок на прибуток. Минулого року українські підприємства "Метінвесту" разом з асоційованими та спільними підприємствами поповнили державний та місцеві бюджети на майже 33 млрд грн, що більш ніж у шість разів перевищує позаторічний показник.

Друга за величиною сума платежів - єдиний соціальний внесок, виплати якого у 2021 році зросли на 10% порівняно з 2020 роком - до 5,7 млрд грн.

Замикає трійку найбільших відрахувань податок на доходи фізичних осіб. Минулого року група "Метінвест" разом з асоційованими та спільними підприємствами сплатила до скарбниці України 5,2 млрд грн, що на 11% більше за аналогічні виплати 2020 року.

У той же час плата за користування надрами зросла на третину по відношенню до позаминулого року - до 2,9 млрд грн.

Істотними джерелами наповнення державного та місцевих бюджетів в Україні у 2021 році також стали екологічний податок – 894 млн грн. та плата за землю - 857 млн грн.

Генеральний директор "Метінвесту" Юрій Риженков зазначив, що минулий рік став рекордним за сумою сплачених податків за всю історію існування "Метінвесту".

"Цьому сприяли сприятлива ринкова ситуація та підвищення операційної ефективності компанії. Як один із найбільших платників податків у країні ми раді зробити свій внесок у підтримку економіки країни, здоров'я та добробуту українців під час пандемії коронавірусу", - констатував топ-менеджер, слова якого наводяться у прес-релізі.

"Метінвест" у 2020 році збільшив виплату податків і зборів на 5% порівняно з 2019 роком - до 22,1 млрд грн. При цьому за 15 років роботи група перерахувала до бюджетів усіх рівнів 165 млрд грн.

При цьому наголошується, що ще на початку розповсюдження коронавірусу "Метінвест" відмовився від податкових канікул, наданих бізнесу. Сума податків, виплачених підприємствами групи до місцевих бюджетів у пільговий період, перевищила 50 млн грн (податок на землю та податок на нерухомість). Це також дозволило містам забезпечувати лікарні всім необхідним, виплачувати зарплату працівникам комунальних підприємств та проводити протиепідемічні заходи.

Основними акціонерами Metinvest B.V. є група "СКМ" (71,24%) та група "Смарт-холдінг" (23,76%), що спільно управляють компанією.

ТОВ "Метінвест Холдінг" - керуюча компанія групи "Метінвест".

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