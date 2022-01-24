У 2021 році найбільше проектів "Великого будівництва" реалізувала Дніпропетровська область, - ОДА

Дніпропетровська область минулого року стала лідером серед регіонів за успішністю реалізації програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво". За 2021 рік там було завершено майже 100 інфраструктурних проектів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу Дніпропетровської ОДА.

Так, протягом минулого року було збудовано нові дитсадки у Покрові та Старих Кодаках, розраховані на 200 дітей.

"Нові садочки мають оригінальну архітектуру. Вони нагадують дитячу казку. Комфортні, яскраві, доступні для людей з інвалідністю. Саме у таких умовах мають виховуватися малюки, а не в сірих та холодних будівлях", - підкреслив консультант програми Юрій Голик.

Ще три садочка в області було термомодернізовано. Крім цього, завершено реконструкцію шести шкіл в обласному центрі, Апостоловому, Петропавлівці, Сурсько-Литовському.

"Відкрили 6 новозбудованих малих групових будинків. Вони для дітей, які залишилися без батьківської турботи. Там маленькі мешканці області розвиваються в атмосфері сімейного затишку", - додав Юрій Голик.

Президентською програмою у регіоні було розпочато масштабне оновлення спортивної інфраструктури. Лише за 2021 рік там ввели в експлуатацію дев’ять стадіонів та два басейни, а у Дніпрі звели Олімпійський дім.

У селах Дніпропетровщини створили 16 амбулаторій, у багатьох з яких облаштували житло для сімейних лікарів. В опорних лікарнях у Дніпрі, Кам’янському, Кривому Розі, Першотравенську, Марганці та Новомосковську запрацювали нові приймальні відділення. Їх оснастили всім необхідним для порятунку "важких" пацієнтів.

Продовжилося також відновлення доріг області. Загалом збудували та відремонтували понад 550 км автошляхів, з них майже 130 км - місцевого значення і майже 450 км - державного. У Дніпрі завершили будівництво першої міської об’їзної дороги - Південного обходу, який покликаний розвантажити місто від транзитного транспорту.