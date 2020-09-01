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У 2020 році АТ "Закарпатгаз" збільшив кількість працевлаштованих кандидатів

Закарпатська область, Вівторок 01 вересня 2020 16:26
У 2020 році АТ "Закарпатгаз" збільшив кількість працевлаштованих кандидатів
Газовий вентиль (dtek.com)
Автор: Марія Тарариєва

За перші два квартали 2020 року 120 закарпатців отримали роботу у АТ "Закарпатгаз". Це на 27 працевлаштованих кандидатів більше, аніж у аналогічному періоді минулого року.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

"На початку 2020 року наше підприємство запропонувало 250 актуальних вакансій. Станом на сьогодні, ми запрошуємо слюсарів, зварювальників, контролерів. Якщо людина дійсно хоче себе реалізувати, то ми надаємо таку можливість", розповіла начальник управління з персоналу АТ "Закарпатгаз" Оксана Краснощок.

У прес-службі зазначили, що люди працюють у "Закарпатгазі" десятками років.

"Мені було 22 роки, коли я прийшла працювати у "Закарпатгаз" за направленням технікуму у Львові. Я — майстер, при аварійних випадках координую роботи з їх ліквідації. У мене в підпорядкуванні в середньому 6 осіб. За ці роки були пропозиції перейти на іншу роботу, але я жодного разу не погодилася. Для мене важлива стабільність, і "Закарпатгаз" дає її", - зазначила Ганна Купровська, яка працює у службі підземних газопроводів "Закарпатгазу" 38 років.

За словами прес-служби, нині АТ "Закарпатгаз" забезпечує роботою понад 1000 осіб. Здебільшого, це фахівці технічних спеціальностей. Нещодавно один із відомих порталів для пошуку роботи в Україні відзначив товариство подякою "За вагомий внесок у розвиток ринку праці".

"З питань працевлаштування в АТ "Закарпатгаз" необхідно звертатися за номером: 067-817-85-23. Найбільша потреба підприємства, зважаючи на специфіку роботи, у працівниках спеціальностей, пов’язаних з експлуатацією газових мереж", - йдеться у повідомленні.

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