У 2020 "ДТЕК Донецькі електромережі" повернув світло жителям 42 прифронтових населених пунктів

Фото: лінії електропередач (прес-служба ДТЕК)

У 2020 році ДТЕК Донецькі електромережі повернув світло жителям 42 прифронтових населених пунктів. Через бойових дій вони постійно перебувають під загрозою аварійних відключень і ризикують залишитися без світла.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

Як йдеться в повідомленні, деякі з них - Луганське, Жованка, Шуми, Гладосове, Травневе знеструмлювалися за цей час по кілька разів.

У 2020 році бригади "ДТЕК Донецькі електромережі" понад 40 разів виїжджали на ремонти об'єктів у лінії розмежування.

В компанії повідомили, що відновлювали роботу двох високовольтних ліній, 14 ліній середньої-низької напруги та 126 трансформаторних підстанцій, пошкоджених в результаті обстрілів.

Всього ж з початку бойових дій на Донбасі на підстанціях і лініях електропередач, що були пошкоджені через обстріли, доводилось проводити роботи понад 16 тис разів.

"Відновлення енергопостачання в прифронтовій зоні - складний процес, що вимагає безлічі узгоджень і часу. Самі роботи енергетики намагаються виконати якомога швидше, розуміють їх важливість. Попри карантин, наші співробітники повернули світло і тепло 15 тисячам жителів прифронтової зони", - повідомив генеральний директор "ДТЕК Донецькі електромережі" Олексій Дегтярьов.

Водночас у компанії повідомляють, що крім відновлювальних робіт, фахівці переносять в більш безпечні місця прифронтової зони обладнання, яке через обстріли постійно знаходиться під загрозою відключення.

Так, влітку в передмісті Мар'їнки перемістили одну з трансформаторних підстанцій і замінили пошкоджений трансформатор. Це дозволило уникнути відключень для 73 будинків.

Нагадаємо, в листопаді компанія завершила модернізацію двох високовольтних ліній 110 кВ "Котляревська - Желанна" і "Котляревська - Очеретине", що живлять прифронтову Авдіївку та 21 населений пункт, в яких проживає понад 40 тис. жителів.