ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У 2019 році "Криворіжгаз" зафіксував майже 1400 випадків крадіжок газу

Новини » Енергетика     04.12.2019 - 15:59
У 2019 році "Криворіжгаз" зафіксував майже 1400 випадків крадіжок газу
Ілюстративне фото (vl.104.ua)

Порушники мають заплатити понад 18 млн гривень донарахованих збитків

Протягом 11 місяців 2019 року АТ "Криворіжгаз" зафіксувало 1389 випадків несанкціонованого використання газу. З них 99 шляхом несанкціонованої врізки в систему газопостачання. Про це повідомляє прес-служба компанії.

За спожитий, але несплачений газ порушники мають заплатити понад 18 млн гривень донарахованих збитків. В середньому, за кожним фактом порушення донараховується понад 27 тис. гривень.

"В першу чергу споживачі повинні розуміти, що несанкціоноване втручання в роботу газових мереж не тільки протизаконно, але й несе загрозу життю і здоров'ю оточуючих", - зазначив головний інженер АТ "Криворіжгаз" Борис Рибка.

Крім того, був виявлений 401 факт втручання в роботу газового лічильника побутовими споживачами, донарахування склали понад 13 млн гривень. За словами прес-служби, ці нарахування не є штрафами, це донарахування за використаний раніше, але несплачений газ.

У прес-службі також зазначили, що експертизи газових лічильників споживачів проводяться з участю незалежних експертів метрології і стандартизації. Якщо втручання в роботу лічильника комісією не підтверджено, споживач не оплачує вартість експертизи. Оплата збитків за несанкціоноване використання газу і вартість експертизи лічильника здійснюється тільки при підтвердженні факту крадіжки газу.

"У грудні 2018 року НКРЕКП були внесені зміни в Кодекс ГРС. Відповідно до змін, за втручання в роботу лічильника з простроченим терміном повірки споживачу, крім вартості експертизи, доведеться сплатити збитки за несанкціоноване використання газу. Тобто незалежно від того прострочений термін повірки лічильника, порушники повинні сплатити вартість експертизи - понад 3 тис. гривень і збитки за незаконне використання газу. Розмір збитків розраховується в кожному випадку індивідуально", - йдеться в повідомленні.

"Запоріжгаз Збут": 3 тис. споживачів можуть керувати запасом газу онлайн "Сумигаз Збут": 58 тис. домоволодінь отримали монетизовані пільги
Новини України Кривий Ріггаз
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся